В Азербайджане установят веб-камеры на 1000 участках

Веб-камеры, установленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), играют исключительную роль в обеспечении открытости и прозрачности в день голосования.

Об этом заявил журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает Day.Az.

По его словам, с учётом этого было принято решение установить веб-камеры на 1000 избирательных участках в рамках 118 избирательных округов для предстоящих муниципальных выборов. Список этих участков уже официально опубликован.

"В день выборов пользователи интернета как внутри страны, так и за её пределами смогут без какой-либо регистрации зайти на официальный сайт Центральной избирательной комиссии и в режиме реального времени наблюдать за всеми процессами на избирательных участках - голосованием, подсчётом голосов и определением результатов. Установленные веб-камеры соответствуют современным стандартам и обеспечивают высококачественное изображение", - подчеркнул Панахов.