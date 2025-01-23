США накрыли сильнейшие снегопады в этом веке

Сильнейшие в этом веке снегопады на юге США продолжаются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В ряде районов зарегистрирована рекордная высота снежного покрова, доходящая до полуметра.

На видео субтропический Новый Орлеан в Луизиане, где сегодня высота снежного покрова перевалила за 25 сантиметров. Для сравнения, предыдущий максимум в этом веке в Новом Орлеане был зафиксирован в 2004 году и он был менее двух сантиметров (полдюйма).