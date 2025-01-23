https://news.day.az/world/1724793.html США накрыли сильнейшие снегопады в этом веке - ВИДЕО Сильнейшие в этом веке снегопады на юге США продолжаются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В ряде районов зарегистрирована рекордная высота снежного покрова, доходящая до полуметра. На видео субтропический Новый Орлеан в Луизиане, где сегодня высота снежного покрова перевалила за 25 сантиметров.
США накрыли сильнейшие снегопады в этом веке - ВИДЕО
Сильнейшие в этом веке снегопады на юге США продолжаются.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ряде районов зарегистрирована рекордная высота снежного покрова, доходящая до полуметра.
На видео субтропический Новый Орлеан в Луизиане, где сегодня высота снежного покрова перевалила за 25 сантиметров. Для сравнения, предыдущий максимум в этом веке в Новом Орлеане был зафиксирован в 2004 году и он был менее двух сантиметров (полдюйма).
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