В Армении паника: Париж хочет мириться с Баку?

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении паника. Появление посла Франции в Азербайджане Анн Буайон на Аллее шехидов 20 января вызвало большое беспокойство в пропагандистских кругах соседней страны. В Армении настолько привыкли считать Францию "своей", что любые отклонения от этих представлений вызывают тревогу и недовольство.

Итак, мадам Буайон побывала на Аллее шехидов и возложила цветы к могилам жертв Черного января. И что особенно напугало армянскую сторону - сделала запись по этому поводу в соцсетях.

"В этот день траура, 35-ю годовщину трагедии черного января, мы вместе с европейскими коллегами со скорбью чтим память жертв январских событий 1990 года", - написала французский дипломат.

Почему она не отказалась присоединиться к дипломатам других стран? - беспокоятся в Армении. Беспокойство это связано не столько с посещением послом Франции Аллеи шехидов, сколько с тем, что армянский агитпроп видит в этом шаге связь с недавними заявлениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Напомним, что в интервью местным телеканалам глава государства раскрыл любопытные факты.

"Я вам скажу еще одну вещь, о которой в принципе мы никогда не говорили, но думаю, что это все-таки поможет как-то выйти из кризиса. На протяжении последних нескольких месяцев мы получали сигналы от представителей правительства Франции для установления контактов, - на моей памяти таких было три или четыре, - разных персоналий к разным нашим представителям, и всегда ответ был: "Мы готовы". Да, мы готовы вот сегодня, но ехать никуда мы не будем - ни в Париж, ни в Брюссель. Если надо с нами встретиться, то здесь можно встретиться, в Баку. Каждый раз на каком-то этапе, потом опять вакуум, молчание. Вот сейчас, недавно очередная такая дипломатическая депеша, скажем, вербальная, поступила: опять поговорить, обсудить. Опять же, мы готовы, нам нечего с ними делить, у нас нет никаких претензий к этой стране. Главное, чтобы нас не трогали и не вмешивались в наши дела, и чтобы не вмешивались в дела Южного Кавказа", - сказал глава государства.

Появление Буайон на Аллее шехидов армянские "аналитики" связывают с этими заявлениями, считая поведение дипломата одним из проявлений попытки Парижа наладить до невозможности испорченные отношения с Баку. Армянство приложило немало усилий, чтобы эти отношения разрушить и потому соседей очень беспокоит возможность того, что Париж вдруг решит все переиграть.

Претензии к послу Франции заключаются в том, что она посетила Аллею, несмотря на критику из Баку в адрес президента Макрона и его политики и на то, что Азербайджан, дескать, "сует нос в отношения между Францией и Арменией".

"Это просто немыслимо! И на фоне всего этого мы видим такой шокирующий шаг со стороны Анн Буайон. Хотелось бы ошибаться, но возможно, что ее поведение объясняется тем, что в Париже закулисно пытаются о чем-то договориться с Баку", - пишет одно из армянских СМИ.

Кроме того, Буайон обвинена в том, что проявила "неуважение к памяти жертв армянских погромов". Но это, скорее, педалирование эмоций, чем серьезный аргумент. А главной причиной недовольства поведением французского дипломата является страх перед желанием Парижа начать исправлять ситуацию в отношениях с Азербайджаном, поскольку даже намек на изменение позиции Франции лишает их иллюзии поддержки. Армянская сторона опасается, что потеря ключевого союзника еще больше подчеркнет ее слабость, оставив их один на один с реальностью, в которой она не имеет никакого влияния в регионе.