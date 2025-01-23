Григорян вновь обвиняет Россию

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече с журналистами 23 января неприкрыто обвинил Россию в "исходе армян из Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по его словам армяне уехали из Карабаха из-за многих факторов, и виноваты в этом не власти Армении.

"Начиная с России, все признали территориальную целостность Азербайджана, но я не хочу вдаваться в эти обсуждения", - отметил секретарь Совбеза.

Во-первых, не хочешь вдаваться - не начинай говорить. Армянам Карабаха предлагалось остаться на простых условиях - принять гражданство. Никакого исхода, выселения не было. Они добровольно решили уйти.

Во-вторых, Григорян занимается оправданием. Обвиняя всех вокруг, он фактически пытается снять с себя и армянского руководства вину за агрессивную политику, которая привела ко Второй карабахской войне и капитуляции Еревана. Именно власти Армении занимались популизмом, избегали конструктивных переговоров и подогревали конфронтационную риторику, вместо создания условий для устойчивого мира.