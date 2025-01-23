На Каспии продолжают искать пропавших рыбаков

Продолжаются поиски рыбаков, пропавших без вести в Лянкяране.

Продолжаются поиски рыбаков, жителей села Сиявар Лянкяранского района Махмуда Ибаева (1984 г.р.) и Назима Аббасова (1968 г.р.), считающихся пропавшими без вести в море в Лянкяране.

Как сообщил Day.Az брат пропавшего без вести Назима Аббасова Исмаил Аббасов, из-за плохой погоды несколько дней подряд выйти в море не удавалось, но сегодня поиски возобновились.

К поискам вновь привлечены спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Южного регионального центра МЧС: "На сегодняшний день от имени обеих семей направлены официальные обращения в соответствующие органы, в том числе в Консульство Азербайджана в Тебризе. Сегодня из консульства в Тебризе ответили, что, поскольку один из рыбаков является гражданином России, следует также обратиться в посольство этой страны в Азербайджане. Члены его семьи сегодня проинформируют российское посольство в Баку".

Отметим, что 13 января в Каспийском море вблизи села Сиявар Лянкяранского района пропали рыбаки - Ибаев Махмуд Абдулали оглу (1984 г.р.) и Аббасов Назим Самед оглу (1968 г.р.).