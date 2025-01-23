В Баку временно меняется график работы метро

В связи с матчем футбольного клуба "Карабах" в рамках основного этапа Лиги Европы УЕФА будет продлено время работы Бакинского метрополитена.

Об этом сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен".

На основании обращения АФФА в соответствии с планом организуемых в столице массовых мероприятий ЗАО "Бакинский метрополитен", в ночь с 23 на 24 января все станции бакинского метрополитена будут открыты для входа пассажиров до 01:00.

На станции метро "Гянджлик", расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова, будет принят ряд мер. Перед началом игры на станции будет введен усиленный режим работы, выделена дополнительная рабочая сила. При необходимости на линию будут запущены запасные поезда.

С учетом повышенного интереса болельщиков к игре после окончания встречи будут приняты соответствующие меры в переходах, вестибюлях и на платформе, чтобы обеспечить безопасную и удобную перевозку пассажиров до и после матча. Движение поездов будет регулироваться по специальному графику.

Кроме того, на станциях "28 Мая" и "Нариманов" будут применены резервные механизмы управления.

Ранее мы сообщали, что в Баку определены концептуальные места для новых станций метро.