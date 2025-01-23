В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый лесной пожар

В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на западе США распространяется новый мощный лесной пожар, угрожающий густонаселенным районам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

"Жители в непосредственной близости от озера Кастейк подлежат обязательной эвакуации", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эвакуация может затронуть 19 тысяч человек. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна не исключил, что это число может измениться.

Распространению огня способствуют сильный ветер, а также густые заросли.

"Пожар каждые 2-3 секунды охватывает территорию размером с футбольное поле", - подчеркнул CNN.

7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.