В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый лесной пожар - ВИДЕО
В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) на западе США распространяется новый мощный лесной пожар, угрожающий густонаселенным районам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.
"Жители в непосредственной близости от озера Кастейк подлежат обязательной эвакуации", - говорится в сообщении.
Предполагается, что эвакуация может затронуть 19 тысяч человек. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна не исключил, что это число может измениться.
Распространению огня способствуют сильный ветер, а также густые заросли.
"Пожар каждые 2-3 секунды охватывает территорию размером с футбольное поле", - подчеркнул CNN.
7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.
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