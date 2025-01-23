В питьевой воде во Франции обнаружили опасные вещества

В питьевой воде во Франции, особенно в Париже, зафиксировали высокое содержание опасных веществ, пишет газета Le Monde со ссылкой на независимые исследования международной исследовательской компании Eurofins и французской экологической организации Générations Futures, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что французы в основном пьют воду из-под крана. В ходе исследований специалисты обнаружили высокую концентрацию PFAS. Это сложные органические молекулы, в цепочках которых содержится большое число атомов фтора. PFAS широко используются в производстве тефлона, а также в производстве полимеров, красок, покрытий и различных расходных материалов.

"Мы... внимательно отслеживаем [уровни содержания] PFAS, которые встречаются по всей Франции в воде, продуктах питания и потребительских товарах", - говорится в публикации.