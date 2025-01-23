"Карабах" снова встретится с "Галатасараем"

Еще один товарищеский матч проведут азербайджанская футбольная команда "Карабах" и турецкий "Галатасарай".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом Qol.az сообщил член правления стамбульского клуба Эмин Иманов.

Представитель "Галатасарая" отметил, что матч состоится в ближайшем будущем, но точная дата пока не определена:

"Наше сотрудничество с "Карабахом" продолжается на высоком уровне. В этом году мы хотим провести еще один товарищеский матч. Игра пройдет в Стамбуле. Обе команды играют в Лиге Европы. Вот почему график игр плотный. Но надеюсь, что игра будет организована.

Немного сложно определить время. Потому что, как я уже сказал, у команд много игр. В настоящее время ведутся переговоры между руководством клубов. Вероятно, они проведут матч как можно скорее".

Отметим, что первый товарищеский матч "Карабах" - "Галатасарай" состоялся в Баку 26 марта 2023 года. Игра завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.