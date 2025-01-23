Азербайджанские военнослужащие получат надбавки к зарплате

Из 50 процентов средств, собранных от штрафов, наложенных за нарушение требований закона "О воинской обязанности и военной службе", будет начисляться прибавка к ежемесячному должностному (тарифному) окладу военнослужащих.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.