https://news.day.az/society/1724992.html Азербайджанские военнослужащие получат надбавки к зарплате Из 50 процентов средств, собранных от штрафов, наложенных за нарушение требований закона "О воинской обязанности и военной службе", будет начисляться прибавка к ежемесячному должностному (тарифному) окладу военнослужащих.
Азербайджанские военнослужащие получат надбавки к зарплате
Из 50 процентов средств, собранных от штрафов, наложенных за нарушение требований закона "О воинской обязанности и военной службе", будет начисляться прибавка к ежемесячному должностному (тарифному) окладу военнослужащих.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О воинской обязанности и военной службе", которая обсуждалась сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
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