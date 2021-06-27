https://news.day.az/politics/1356564.html ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в направлении Товузского района - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в направлении Товузского района - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
27 июня около 20:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Колагир Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Гаралар Товузского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, потерь и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.
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