ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции в направлении Товузского района

27 июня около 20:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Колагир Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Гаралар Товузского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны, потерь и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.