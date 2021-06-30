https://news.day.az/politics/1357251.html Микаил Джаббаров: Под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе стремительно идут восстановительные работы
Микаил Джаббаров: Под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе стремительно идут восстановительные работы
Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Карабахе стремительно идут восстановительные и реконструкционные работы, и очень скоро все мы станем свидетелями процветания этой земли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на мероприятии, посвященном презентации интернет-ресурса "Karabakh.Center", сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, мировое сообщество не раз сталкивалось с примерами разрушений вследствие войны, но это не сопоставимо с масштабом разрушений, учиненных Арменией на землях Азербайджана.
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