Азербайджан выходит на новый уровень развития

В Азербайджане сформирована правовая база, которая создает необходимые условия для всестороннего развития СМИ. Государство регулярно оказывает поддержку СМИ, реализует целенаправленную политику по укреплению материально-технической базы прессы и усилению социальной защиты журналистов.

В нашей стране уделяется пристальное внимание развитию СМИ, будь то печатная пресса, радио, телевидение, новостные агентства и др. 31 июля 2008 года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена "Концепция государственной поддержки развития СМИ Азербайджанской Республики". 3 апреля 2009 года был создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики. 12 января этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создани Агентства по развитию медиа, что говорит об упорядоченной последовательности реформ в сфере СМИ.

Как и любая другая сфера, СМИ тоже имеют присущие себе проблемы. В частности, раньше были определенные сложности с юридической точки зрения. Статус СМИ не был закреплен в законодательстве Азербайджана. Создание агентства MEDİA помогло устранить этот пробел, что положительно сказывается в целом на развитии СМИ.

Агентство MEDİA сегодня выполняет особую миссию по созданию информационной среды на основе инноваций. Создание Агентства можно рассматривать как начало нового качественного этапа в истории развития национальных СМИ Азербайджана.

К сожалению, ряд антиазербайджанских активистов за рубежом предпринимает попытки навязывания своей повестки дня в наше информационное пространство, что в корне противоречит национальным интересам Азербайджана. Тем самым они пытаются нарушить нашу информационную безопасность, которая является ключевым компонентом национальной безопасности страны.

Так называемые местные "MEDİA-скептики" почему-то приходят в ужас от того, что Агентство выделяет финансовые средства на развитие СМИ, ссылаясь на опыт зарубежных государств.

Примечательно, что финансовая поддержка СМИ со стороны государства является как раз-таки обыденной практикой медиасреды на Западе. Да, в каждой стране форма поддержки и механизмы ее предоставления разные, но суть везде одна. Правительства большинства стран Европы регулярно поддерживают деньгами бумажные издания и онлайн-медиа, тем самым стимулируя рынок СМИ.

Так что Азербайджан делает сегодня ровно то, что практикуют развитые страны мира. Государство не жалеет средств, ведь качество СМИ в современном мире является сопоставимым по значимости как, скажем, качество вооружения. А это значит, что плоды внедряемой стратегии развития СМИ можно будет пожинать уже в ближайшем будущем.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az