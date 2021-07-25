Азербайджан выходит на новый уровень развития - о реформах в сфере СМИ
В Азербайджане сформирована правовая база, которая создает необходимые условия для всестороннего развития СМИ. Государство регулярно оказывает поддержку СМИ, реализует целенаправленную политику по укреплению материально-технической базы прессы и усилению социальной защиты журналистов.
В нашей стране уделяется пристальное внимание развитию СМИ, будь то печатная пресса, радио, телевидение, новостные агентства и др. 31 июля 2008 года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена "Концепция государственной поддержки развития СМИ Азербайджанской Республики". 3 апреля 2009 года был создан Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики. 12 января этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создани Агентства по развитию медиа, что говорит об упорядоченной последовательности реформ в сфере СМИ.
Как и любая другая сфера, СМИ тоже имеют присущие себе проблемы. В частности, раньше были определенные сложности с юридической точки зрения. Статус СМИ не был закреплен в законодательстве Азербайджана. Создание агентства MEDİA помогло устранить этот пробел, что положительно сказывается в целом на развитии СМИ.
Агентство MEDİA сегодня выполняет особую миссию по созданию информационной среды на основе инноваций. Создание Агентства можно рассматривать как начало нового качественного этапа в истории развития национальных СМИ Азербайджана.
К сожалению, ряд антиазербайджанских активистов за рубежом предпринимает попытки навязывания своей повестки дня в наше информационное пространство, что в корне противоречит национальным интересам Азербайджана. Тем самым они пытаются нарушить нашу информационную безопасность, которая является ключевым компонентом национальной безопасности страны.
Так называемые местные "MEDİA-скептики" почему-то приходят в ужас от того, что Агентство выделяет финансовые средства на развитие СМИ, ссылаясь на опыт зарубежных государств.
Примечательно, что финансовая поддержка СМИ со стороны государства является как раз-таки обыденной практикой медиасреды на Западе. Да, в каждой стране форма поддержки и механизмы ее предоставления разные, но суть везде одна. Правительства большинства стран Европы регулярно поддерживают деньгами бумажные издания и онлайн-медиа, тем самым стимулируя рынок СМИ.
Так что Азербайджан делает сегодня ровно то, что практикуют развитые страны мира. Государство не жалеет средств, ведь качество СМИ в современном мире является сопоставимым по значимости как, скажем, качество вооружения. А это значит, что плоды внедряемой стратегии развития СМИ можно будет пожинать уже в ближайшем будущем.
Абдул Керимханов
заместитель главного редактора Day.Az
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