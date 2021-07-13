Армения пыталась применить запрещенное оружие против азербайджанцев и должна ответить за это

Победоносно закончив войну, Азербайджан рассчитывает в дальнейшем на урегулирование всех вопросов (демаркация границы, открытие транспортных коммуникаций и др.) мирным путем. Послевоенный процесс в целях установления долгосрочного мира на Южном Кавказе должен завершиться заключением большого мирного соглашения.

В числе первоочередных задач, стоящих сейчас перед Азербайджаном, на одно из первых мест выступает разминирование освобожденных от оккупации территорий, заминированных армянами. Я придерживаюсь мнения, что необходимо добиться участия в разминировании этих территорий армянских саперов (естественно, под контролем наших специалистов), а также возмещения Республикой Армения материальных средств, затрачиваемых на этот процесс.

О нарушении армянской стороной гуманитарного права с точки зрения методов ведения войны, говорится давно и много. Однако, находки азербайджанских саперов последних дней - обнаружение на территории Джебраильского района склада боеприпасов, содержащего, в том числе 17 фосфорных снарядов - свидетельствуют о том, что Республика Армения не только применяла запрещенные методы ведения войны, но и использовала запрещенные международным гуманитарным правом средства ведения войны.

В ходе войны мы неоднократно получали информацию об использовании вооруженными силами Армении в ходе боевых действий фосфорных боеприпасов. И вот очередное подтверждение применения этого бесчеловечного вида вооружений было получено на днях.

В соответствии с международным правом фосфорные боеприпасы, являющиеся запрещенными средствами ведения войны, относятся к типу зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором или зажигательными веществами на основе белого фосфора в смеси с другими веществами. Белый фосфор и зажигательные вещества на основе белого фосфора относятся к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, горящих с использованием кислорода из воздуха. Они относятся к конкретным видам обычного оружия, которые считаются наносящими чрезмерные повреждения объектам и людям или имеющими неизбирательное действие.

Запрещены они в соответствии с "Конвенцией о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие" 1980 года. Конвенция утверждена Резолюцией № 56/28 Генеральной Ассамблеи ООН [по докладу Первого комитета (А/56/540)]. В кратком варианте ее называют "Конвенцией о конкретных видах обычного оружия" 1980 года.

В основу этой Конвенции положены две основные обычные нормы международного гуманитарного права. Во-первых, запрет на применение оружия, имеющего неизбирательное действие, и, во-вторых, запрет на применение оружия, способного причинить излишние страдания или чрезмерные повреждения.

Конвенция является рамочным договором, который дополняется пятью Протоколами, касающимися применения конкретных видов оружия. В частности, Протоколом III (Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия от 1980 года) к ней запрещено зажигательное оружие, которое предназначено для использования главным образом для того, чтобы поджигать объекты или вызывать ожоги у людей.

В соответствии с Протоколом III под термином "зажигательное оружие" понимается любое оружие или боеприпасы, которые, в первую очередь, предназначены для поджога объектов или причинения людям ожогов посредством действия пламени, тепла или того и другого вместе, возникающих в результате химической реакции вещества, доставленного к цели. Зажигательное оружие может иметь вид, например, огнеметов, фугасов, снарядов, ракет, гранат, мин, бомб и других емкостей с зажигательными веществами.

В Статье 2 Протокола III под названием "Защита гражданского населения и гражданских объектов" содержатся четыре запрета:

1. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать гражданское население как таковое, отдельных гражданских лиц или гражданские объекты нападению с применением зажигательного оружия.

2. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать любой военный объект, расположенный в районе сосредоточения гражданского населения, нападению с применением доставляемого по воздуху зажигательного оружия.

3. Запрещается также подвергать любой военный объект, расположенный в районе сосредоточения гражданского населения, нападению с применением зажигательного оружия, за исключением доставляемого по воздуху, кроме тех случаев, когда такой военный объект четко отделен от сосредоточения гражданского населения и принимаются все возможные меры предосторожности для ограничения зажигательного воздействия на военный объект и избежания и в любом случае сведения к минимуму случайных жертв среди гражданского населения, ранения гражданских лиц и повреждения гражданских объектов.

4. Запрещается превращать леса или другие виды растительного покрова в объект нападения с применением зажигательного оружия, за исключением случаев, когда такие природные элементы используются для того, чтобы укрыть, скрыть или замаскировать комбатантов или другие военные объекты, или когда они сами являются военными объектами.

К вышеназванному виду оружия относятся и фосфорные боеприпасы.

Мы столкнулись с очередным преступлением Республики Армения. Реакция международных организаций должна быть незамедлительной и однозначной. В то же время должна быть продолжена работа по подготовке материалов для привлечения РА и конкретных виновных лиц к международной ответственности за всю совокупность совершенных преступлений.

Помимо этого, мы должны требовать от самой Республики Армения привлечения к ответственности виновных в совершении этих преступлений.

Я уже напоминал армянам интересный факт, но несмотря на это, повторюсь: в уголовном кодексе Республики Армения в главе 33 "Преступления против мира и безопасности человечества" есть статья 387 "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В соответствии с частью 1 этой статьи "Применение запрещенных международным договором средств и методов во время военных действий или вооруженных конфликтов - наказывается лишением свободы максимально на срок двадцать лет". Причем, сделать это Республика Армения обязана независимо от того, присоединилась она к Конвенции ООН 1980 года или нет.

P.S. 12 июля, около 11:00, в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физулинском районе Азербайджана тяжелые ранения получил житель Евлахского района Эльшан Халилов. В результате предварительного расследования было установлено, что взрыв прогремел при контакте Халилова, работающего водителем в ООО Körpü-Bina-Tikinti, с неразорвавшейся боеголовкой запрещенной международными конвенциями кассетной бомбы.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР