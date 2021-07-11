От иприта до фосфора

Пошел девятый месяц как завершилась вторая карабахская война, но на освобожденных землях все еще продолжают обнаруживаться смертельные "игрушки" армян.

Накануне распространилась новость об обнаружении на территории Джебраильского района склада боеприпасов, принадлежавшего оккупантам. Склад содержал 157 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 1185 снарядов разного калибра, 5 килограммов взрывчатки (тротил) и 17 фосфорных снарядов для 82-мм миномета. Агентство по разминированию начало работы по очистке и обезвреживанию.

В данном случае особое внимание привлекает обнаружение фосфорных снарядов, использование которых против мирных городов Азербайджана в Армении все дни войны усиленно отрицали. Наоборот, армянская сторона пыталась обвинить в применении запрещенных видов вооружений нашу армию. Правда, доказать ничего не смогла, в то время, как у азербайджанской стороны на руках имеется множество доказательств очередного игнорирования Арменией международных норм.

Находка в Джебраиле далеко не первая. Так, в конце декабря на территории бывшего вражеского поста в освобожденном от оккупации селе Суговушан Тертерского района были обнаружены 22-мм снаряды с белым фосфором D-4 (P-4).

В ходе 44-дневной войны армянские ВС неоднократно применяли белый фосфор, причем, против мирного населения. 3 ноября помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в своем Twitter о применении армянами фосфорных снарядов против жителей Тертера. ​К счастью, снаряд не разорвался и был нейтрализован."Нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, а также на леса или другие виды растительного покрова снарядами с белым фосфором запрещено Протоколом III о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия от 1980 года", - написал Хикмет Гаджиев.

Фосфорные боеприпасы предназначены для поражения объектов и живой силы противника, но одной из главных целей их боевого применения является создание полосы, практически не тушимых пожаров на противной стороне. Применение таких снарядов было частью армянской тактики "выжженной земли" в тылу азербайджанских войск.

Армянская сторона, конечно же, будет все отрицать, но доказательства неопровержимы. Фактов скопилось множество, в том числе со времен апрельских боев 2016 года. Как отмечалось в заявлении МИД Азербайджана, в ходе боев вооруженные силы Армении сознательно и интенсивно обстреливали гражданское население и гражданские объекты нашей страны, в том числе снарядами, содержащими белый фосфор. Фосфорный снаряд был обнаружен 10 мая Агентством по разминированию на хлопковом поле вблизи села Аскипара. Долети он до села, это привело бы к многочисленным жертвам. Откреститься от данного факта армяне не смогли, потому что боеприпас, начиненный фосфором был выявлен и обезврежен в присутствии посетивших село Аскипара военных атташе 13 стран, включая полевых помощников личного представителя тогдашнего председателя ОБСЕ.

Согласно сообщению азербайджанского МИДа, в результате расследования было установлено, что боеприпас, выпущенный вооруженными силами Армении, представлял собой 122-мм артиллерийский снаряд типа Д-4. Общий вес снаряда, который содержал 3,6 кг Р-4 (химический код белого фосфора), составлял 27,07 кг. По факту было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что белый фосфор чрезвычайно токсичен при вдыхании, проглатывании или проникновении через обожженные участки и может вызвать серьезные последствия для здоровья. Температура горения этого вещества составляет 1300 градусов по Цельсию и осколки снаряда не остывают даже в воде. Такое оружие может вызвать тяжелые тепловые и химические ожоги, вещество при соприкосновении с кожей способно прожечь мышечную ткань до костей. При вдыхании или впитывании фосфора он может вызывать тяжелые поражения внутренних органов. Не менее вреден он и для экологической среды. Не случайно международное право категорически запрещает использование белого фосфора против мирного населения, гражданских объектов, лесов и пахотных земель. Этот запрет содержится в Протоколе III Конвенци ООН "О запрете или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие" (1980 г.). Умышленно нанося удары фосфорными снарядами по гражданским объектам Азербайджана, Армения нарушила также положения Женевских конвенций.

Оружие с белым фосфором также может быть классифицировано как "зажигательное оружие или устройства" в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом от 1997 года, к которой Армения присоединилась в 2004 году. Запрет распространяется на использование "оружия или устройства, предназначенного или способного причинить смерть, серьезное увечье или существенный материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или воздействия токсических химических веществ, биологических агентов или токсинов или же аналогичных веществ, либо радиации или радиоактивного материала".

Выступая на первом международном гуманитарном саммите ООН (23-24 мая 2016 года, Стамбул), Президент Ильхам Алиев заявил о применении Арменией химического оружия в ходе апрельских боев. По словам главы государства, "в результате апрельских атак Армении погибли азербайджанские солдаты и офицеры, а также шесть мирных жителей, около 30 жителей были ранены. В то время армянские войска применили запрещенные фосфорные бомбы".

После апрельских боестолкновений на территории прилегающих к месту боев сел, пастбищ и сельхозугодий еще долго продолжали находить свидетельства применения армянами запрещенного оружия.

Хотя о применении армянами химического оружия громко заговорили только в апреле 2016 года, на самом деле агрессоры применяли такие снаряды и в первую карабахскую войну. Как свидетельствуют открытые источники, этому имеются многочисленные доказательства - результаты анализов, медицинских обследований, истории болезни пострадавших.

Еще в 201 году известный литовский военный журналист, участник первой карабахской войны Ричардас Лапайтис провел расследование по этой теме и выявил множество фактов. Так, им было установлено, что химическое оружие применялось армянами при атаке на Шушу. В результате большие площади лесных угодий пришли в негодность. Мы уже не говорим о защитниках города, принявших на себя основной удар.

В мае 1992 года была организована химическая атака на нахчыванский город Садарак. Обстрелу химическими снарядами подвергся и Агдам. Только 12 мая 1992 года в этом городе взорвалось 15 таких бомб. Пережившие химическую атаку раненые были доставлены в центральную больницу Баку. Судебно-медицинская экспертиза выявила наличие особо опасных веществ - иприта, фосгена и цианидов. Большинство раненых умирали. Медики были бессильны. 5 июня 1992 года химическими снарядами было обстреляно село Мунджуглу Товузского района. Смертельно опасные вещества были обнаружены и у пострадавших при армянских обстрелах жителей Джебраила, Тертера, Физули и др.

Вернувшись из зоны боевых действий в Литву, Лапайтис встретился с консультантов Минзрава по вопросам медицины катастроф. Последний был очень удивлен тем фактом, что столь мощное и опасное оружие оказалось в руках армянской стороны. Дело в том, что содержащее вышеуказанные вещества химическое оружие хранится в таких же строгих условиях, как бактериологическое или атомное...

Как запрещенное к распространению оружие попадает в руки армянской стороны, мы уже знаем на примере истории с обнаруженной под Шушой ракетой "Искандера-М", системы, запрещенной к продаже и вывозу из России. Армении удалось преступными путями организовать ее доставку в наши дни. А в начале 90-х, когда в регионе царил хаос, страна-оккупант без особых усилий получала вооружение какое угодно и откуда угодно.

Сегодня, когда Азербайджан ставит ребром вопрос ответственности армянской стороны за применение фосфорных боеприпасов, обвинительное дело против Армении может значительно расшириться. Несмотря на многочисленные доказательства совершенных ею военных преступлений, Армения не понесла никакой ответственности за содеянное в годы первой карабахской войны. Однако, повторим, сохранились все документы, а такие преступления не имеют срока давности.

Лейла Таривердиева