Армения не соблюдает требования режима прекращения огня

"Мы приняли инициативу российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, несмотря на это, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы.