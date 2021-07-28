https://news.day.az/politics/1365346.html Армения не соблюдает требования режима прекращения огня - МИНОБОРОНЫ
Армения не соблюдает требования режима прекращения огня - МИНОБОРОНЫ
"Мы приняли инициативу российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени".
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, несмотря на это, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы.
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