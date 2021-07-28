ВС Армении нарушают мир даже в дни Олимпийских игр

Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении начало приобретать перманентный характер. С начала июля ежедневно армянские вооружённые силы предпринимают грубые попытки совершения военной провокации на всём периметре границы. В частности, уже третий день подряд армяне с ярым усердием подвергают обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

После победы позиционирующего себя сторонником постконфликтного урегулирования Никола Пашиняна на внеочередных парламентских выборах в Армении, казалось, что наши соседи наконец-то образумились и действительно выступают за мир в регионе. Сокрушительное поражение реваншистов и радикалов предвещало постепенную стабилизацию ситуации в регионе.

Однако сегодняшняя ситуация на границе говорит об обратном. Пашинян фактически поставил крест на все ожидания своего народа о мире, который без нормализации отношений с Азербайджаном априори быть не может для Армении. Почуяв полную власть в своих руках, вчерашний революционер в камуфляжной футболке и кепке начал строить из себя "великого полководца". Который по всей видимости забыл, к чему привела его самонадеянность. А именно, к разгромному поражению Армении во Второй карабахской войне всего лишь за полтора месяца боёв.

Как бы то ни было, карты Пашинян уже раскрыл. Глава Армении решил сделать ставку на реабилитацию в глазах своей общественности и пытается добиться любого продвижения на границе. Понять, конечно, Воваевича можно. Ведь несмотря на победу на выборах клеймо капитулянта всё ещё висит на лице Пашиняна. По крайней мере так считает часть армянского общества. Правителя Армении это сильно бесит, вот и пытается восстановить репутацию.

Второй немаловажный момент. Пашинян, как это было принято и при Саргсяне, и при Кочаряне, норовит применить излюбленный прием и "перевалить все с больной головы на здоровую". Сразу после подстрекательских действий на границе Пашинян начинает притворяться "невинной овечкой", пытаясь предоставить свои вооружённые провокации как "нападение на суверенную территорию Армении", чтобы поднять мировое сообщество против Азербайджана.

Воваевич даже время подобрал как никогда подходящее. Прямо сейчас в Токио проходят Летние Олимпийские игры, запланированные на 2020 год, но отложенные из-за глобальной пандемии коронавируса. Ещё с древних времён зародилась традиция, что во время Олимпиады все войны останавливались как минимум до окончания игр. Но даже и здесь Армения сумела выделиться - военная провокация армянской армии пришлась именно на этот отрезок времени.

Немного уйдем в историю, а именно в август 1936 года, когда Берлин принимал Олимпийские игры. На протяжении двух недель фашисты во главе с Адольфом Гитлером скрывали свой расистский, милитаристский характер. Гитлеровский режим шёл на всевозможные уступки и даже ослабил антисемитскую программу и планы территориальной экспансии, дабы продемонстрировать толерантность и миролюбие Германии журналистам и иностранным гостям.

Уловка Гитлера увенчалась успехом. США и страны Запада отказались бойкотировать Олимпиаду в Берлине, что развязало фюреру руки. После окончания игр нацистская Германия значительно усилила экспансионистскую политику, гонения на евреев приняли необратимый характер, что в итоге вылилось в начало Второй мировой войны и Холокост.

К чему был этот экскурс в мировую историю? К тому, что прямо сейчас мы становимся свидетелями схожести армянской идеологии нынешних времён и немецкого нацистского режима при Гитлере. Причём армяне даже переплюнули фашистов. Гитлер хотя бы пытался скрывать свою подлинную сущность. А армянам во главе с Пашиняном незнакомо понятие человечности.

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az