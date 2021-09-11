Баку и Киев подписали протокол о побратимстве

В столице Украины подписан протокол о намерениях о побратимстве Баку и Киева. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть азербайджанской столицы, передает Day.Az.

Свои подписи под документом поставили глава ИВ Баку Эльдар Азизов и мэр Киева Виталий Кличко.

Выступая на церемонии, мэр украинской столицы отметил, что Баку стремительно развивается, и в столице Азербайджана реализованы грандиозные проекты.

"Мы изучаем и внедряем в Киеве некоторые современные проекты, реализованные в Баку. Надеюсь, что во время своего визита в азербайджанскую столицу я увижу новые интересные проекты", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что подписанный протокол о намерениях укрепит сотрудничество между двумя дружественными городами в экономической, торговой, культурной и туристической сферах.

В свою очередь, глава ИВ Баку заявил, что этот документ способствует выводу связей между двумя городами на новый уровень.

На церемонии также присутствовала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.