Нью-Йоркский апофеоз Президента Ильхама Алиева

В Нью-Йорке проходит 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Как обычно, на ее открытие съехались главы государств, правительств и министры иностранных дел более 192 стран-членов ООН.

Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мер главы многих государств приняли решение принять участие в Генеральной Ассамблее в формате видеоконференции, что ничуть не умоляет значение выступлений и сделанных ими заявлений.

По традиции, делегации стран-членов ООН возглавляют главы государств, правительств или министры иностранных дел, которые с трибуны Генеральной Ассамблеи делают важные обращения и заявления, отражающие точку зрения государства, которое они представляют.

Заявления глав государств касаются насущных международных проблем, выдвигаются новые инициативы, направленные на укрепление системы мировой безопасности, борьбу с глобальными вызовами, с которыми сталкивается мировое сообщество, а также проблемы, переживающие их странами.

Как известно, Азербайджанская Республика стала членом ООН в марте 1992 года и с тех пор использовала трибуну этой влиятельной международной организации, чтобы донести до мирового сообщества свою главную проблему - агрессию Армении против Азербайджана, оккупацию 20% территории и наличие почти одного миллиона беженцев.

Следует отметить, что именно Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, которые были реакцией мирового сообщества на оккупацию азербайджанских территорий и требовали немедленного вывода армянских оккупационных сил.

Принятые единогласно резолюции, за которые проголосовали все члены СБ ООН, включая постоянных членов - Россию, США, Великобританию, КНР и Францию, полностью соответствовали Уставу ООН и являлись основой для возможного мирного урегулирования.

К сожалению, армянская сторона отказалась выполнять эти резолюции (кстати, обязательные к исполнению всеми сторонами), старалась заморозить конфликт навсегда и присвоить азербайджанские территории, что в конце концов и явилось той миной замедленного действия, которая подорвала мирный процесс и привела к возобновлению боевых действий - Второй Карабахской войне.

Результатом этого стал тот факт, что Азербайджан принудил Армению выполнить 4 резолюции СБ ООН и уважать Устав ООН (что не смогло сделать международное сообщество, которое почему-то сюсюкалось с Арменией), в котором четко предусматривается право государства на самооборону в случае агрессии и закреплена территориальная целостность и нерушимость границ государства-члена ООН.

Очень важный факт: когда в марте 1992 года Азербайджан и Армения были приняты в члены ООН (которое было одобрено всеми государствами-членами этой организации), они были приняты в административных границах бывших союзных республик на момент распада СССР.

То есть принимая Азербайджан в свои ряды, самая влиятельная международная организация в мире признала факт того, что Карабахский регион является неотъемлемой частью государства, что и нашло отражение во всех официальных документах и картах этой организации.

Поэтому все финты Армении, которая периодически пытается манипулировать и интерпретировать в своей версии некоторые решения и документы ООН, являются полным блефом.

23 сентября 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве главы делегации выступил на общих дебатах 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеоконференции.

Выступление главы Азербайджанского государства условно можно разделить на две важные части.

Первая часть выступления была посвящена проблемам и вызовам, с которыми столкнулось человечество в последнее время и которые грозят глобальными катастрофами всему миру.

Значительная часть выступления была посвящена проблемам борьбы, связанным с продолжающейся пандемией коронавируса, которая продолжается вот уже почти 2 года.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении изложил как Азербайджан работает в борьбе с этой эпидемией, о взаимодействии с международными организациями, в том числе и с ВОЗ, а также выступил с призывом к развитым странам мира поддержать бедные страны третьего мира, которые столкнулись с недостатком средств и вакцин.

Сделав особый упор на этой теме, Президент Ильхам Алиев ещё раз подтвердил, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения не носит формальный характер, а наоборот, придало этому влиятельному движению новую силу.

Азербайджан, который является Председателем Движения неприсоединения с 2019 года и полномочия которого продлены до 2022 года, стойко стоит на страже интересов бедных стран мира, которые составляют большинство этого Движения. В качестве Председателя Движения неприсоединения Азербайджан выступил инициатором проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённой борьбе с коронавирусом, в которой приняло участие большинство стран-членов ООН.

Особо необходимо отметить то, что Азербайджан не только проводит необходимые меры по профилактике и борьбе с пандемией, опираясь на собственные финансы и ресурсы, практически не получая зарубежной помощи, но и активно оказывает помощь тем странам, которые в силу обстоятельств испытывают проблемы в борьбе с пандемией и ее последствиями, оказывая помощь как через ВОЗ, так и напрямую этим странам, выделив средства ВОЗ в размере 10 миллиона долларов, а также оказав прямую гуманитарную и финансовую помощь 30 странам мира.

При этом общий объём средств, выделенных правительством на борьбу с пандемией коронавируса, включая социальную-экономическую и финансовую помощь населению, в Азербайджане составило более 2, 5 миллиарда долларов.

Вторая часть выступления Президента Ильхама Алиева была посвящена вопросам, связанным с ситуацией в регионе Южного Кавказа после завершения Второй Карабахской войны и практическим окончанием конфликта.

Остановившись на причинах возобновления боевых действий, переросших во Вторую Карабахскую войну, Президент Ильхам Алиев открыто и правдиво рассказал о предпосылках, предшествующих началу войны, и ещё раз подчеркнул, что неконструктивная позиция Армении, о которой он неоднократно говорил с высокой трибуны ООН, явилась главной причиной войны.

Отказ Армении от мирного решения на принципах международного права и устава ООН, стремление сохранить оккупацию и аннексировать азербайджанские территории явились главными причинами прошедшей войны. Попытки международных посредников решить конфликт, не оказывая необходимого давления на страну-агрессора, окончились полным провалом.

Военно-политическое руководство Армении наглело с каждым днём. Если предшественники Н. Пашиняна имитировали переговорный процесс, периодически чередуя его с вооруженными провокациями на линии соприкосновения, то нынешний "революционный" лидер откровенно заявил, что "Карабах это Армения и точка", тем самым похоронив мирный процесс.

Начавшаяся война стала результатом провокаций армянской стороны, которая решила навечно закрепить оккупацию. Азербайджан использовал своё право на самооборону, впервые в мировой истории принудил агрессора выполнить 4 резолюции СБ ООН, которые Армения отказывалась выполнять и этим положил конец многолетнему кровавому конфликту.

Теперь же в условиях новых геополитических реалий, сложилась уникальная ситуация, которая в случае исполнения Арменией своих обязательств по подписанным трёхсторонним Заявлениям, сможет создать в регионе атмосферу мира и стабильности, откроет новые региональные транспортные коридоры, которые будут способствовать экономическому развитию Южного Кавказа.

В ходе войны армянская сторона многократно нарушала международное право, обстреливая мирные города и селения, расположенные вне зоны боевых действий, которые привели к многочисленным разрушениям и жертвам среди гражданских лиц.

Президент Ильхам Алиев остановился и на проблемах, с которыми столкнулся Азербайджан после освобождения большей части оккупированных территорий.

В частности, отказом Армении предоставить реальные карты минных полей, которыми буквально нашпигованы эти территории, что не даёт возможность начать процесс восстановления населенных пунктов и обеспечить возвращение беженцев.

Некоторое количество этих карт, которые были предоставлены после определённого давления, оказались верны лишь на 25%. При этом большая часть освобождённых территорий во времена армянской оккупации была превращена в выжженную землю, с полностью уничтоженной инфраструктурой, домами и предприятиями.

Президент Ильхам Алиев довёл до сведения международной общественности то, что Азербайджан намерен в кратчайшие сроки начать восстановление освобождённых территорий и обеспечить возвращение беженцев, не прибегая к помощи международных организаций, опираясь только лишь на свои силы.

Восстановление освобождённых территорий будет происходить с использованием современных технологий, зелёной энергетики и соблюдением всех экологических норм. При этом лидер Азербайджана ещё раз призвал армянскую сторону к диалогу и достижению мирного соглашения, отметив необходимость интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество.

Подчеркнув то, что азербайджанское общество является мультиконфессиональным и мультикультурным, Президент Ильхам Алиев гарантировал обеспечение всех прав армянского населения, как и других национальных меньшинств, согласно Конституции Азербайджана и соответствующих международных конвенций.

Таким образом, выступление Президента Ильхама Алиева явилось апофеозом Победы Азербайджана, которая подвела черту под одним из самых застарелых международных проблем, которые удалось решить, лишь заставив страну-агрессора исполнять международное право, ввиду того, что мирным путём сделать этого не удалось.

Выступая с трибуны самой влиятельной международной организации, Президент Ильхам Алиев в очередной раз дал ясный и четкий анализ существующих проблем в регионе и в мире, показав пути их решения, призвав развитые страны мира в условиях пандемии коронавируса поделиться с бедными странами вакцинами, помочь финансово и необходимыми ресурсами.

Полным диссонансом выступлению Президента Ильхама Алиева стало видеовыступление премьер-министра Армении Н. Пашиняна, который в присущей ему "революционно-площадной" манере, использовал высокую трибуну ООН для того, чтобы вылить ушаты грязи и дезинформации на Азербайджан.

Бывший редактор малолитражной газеты, опытный провокатор и политический клоун, повторил старые армянские тезисы о якобы какой-то азербайджанской агрессии против мифического "арцаха", которого никогда не было и не будет.

Поплакав о судьбе бедных армянских погибших военнослужащих, которые почему-то оказались на территории другого государства с оружием в руках. Н. Пашинян в своём выступлении опять пролил крокодиловы слезы по захваченным террористам, многие из которых уже осуждены азербайджанскими судами за конкретные преступления по различным уголовным статьям.

В общем всё выступление главы армянского правительства было перепевом старых песен на новый лад, с учетом состоявшихся недавно в стране внеочередных парламентских выборов, которые он пытался выдать как за образец "демократии и плюрализма" (несмотря на многочисленные нарушения в ходе избирательного процесса).

Ну и как всегда, Н. Пашинян повторил слова о желании достижения мира, но при этом не отказываясь от претензий на азербайджанские территории, показывая себя этаким "ангелом" с крылышками, который прячет камень за пазухой.

Обращаясь к мировому сообществу и говоря о миролюбии, все слова Н. Пашиняна полны лжи и двуличия, направленные на то, чтобы выиграть время, чтобы начать все сначала.

Недаром Президент Ильхам Алиев предупредил о том, что любая попытка реванша будет немедленно пресечена азербайджанской стороной, используя закреплённое в Уставе ООН право на самооборону в случае нападения.

Армянская сторона, используя трибуну ООН, традиционно пытается играть на теме беженцев, умалчивая о том, что во время оккупации в нарушение Устава ООН, превратила почти 1 миллион азербайджанцев в беженцы, а затем разместила в их дома армян-переселенцев из других стран.

Вместо конкретных ответов на мирные инициативы Президента Ильхама Алиева по превращению региона Южного Кавказа в зону мира и стабильности, открытия Зангезурского коридора и создания мер доверия, Н. Пашинян опять пытался ввести в заблуждение мировое сообщество, повторяя свои уже набившие оскомину требования о сгнившем статусе, отводе азербайджанской армии и т.д.

Отказываясь нормализовать отношения с Турцией на принципах предложенных Президентом Р.Эрдоганом, армянская сторона при этом взывает к мировому сообществу об открытии железной дороги в Турцию, надеясь, что не отказываясь от территориальных претензий к соседней стране, спасти умирающую армянскую экономику.

Армянская дипломатия в последнее время начала использовать новый финт, говоря о том, что у неё нет территориальных претензий к соседним странам, а есть нерешенные вопросы: вопрос "статуса" армянского населения Карабахского региона Азербайджана; вопрос так называемого "геноцида", не признанного Турцией; "проблемы" развития армянского населения в Грузинской Джавахетии.

Все это является откровенной ложью, направленной на то, чтобы обмануть весь мир и своих соседей. За всем этим стоит стремление радикальных националистов к созданию "Великой Армении" от моря до моря.

Как и ожидалось, выступление Президента Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН вызвало взрыв зависти и истерии у армянских политиканов, которые не способны трезво оценить миролюбивые инициативы Азербайджана, теша себя надеждой на скорый реванш.

Пытаясь продолжать удерживать армянский народ в националистическом угаре, они пытаются всеми возможными способами скрыть правду от собственного народа, которого сами привели к краю пропасти.

Ереванские политики готовы пойти на все ради своих амбициозных планов по присвоению чужих земель.

Как справедливо отметил в своём выступлении Президент Ильхам Алиев, вызывают глубокую озабоченность попытки реваншистских кругов в Армении пересмотреть даже итоги Второй Мировой Войны, реабилитируя военных преступников типа Г. Ндже, которому установлены памятники. Это ещё раз доказывает то, что реваншисты готовы использовать все возможное и даже пожертвовать собственным народом.

Подводя итог проходящей 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН можно смело сказать, что речь Президента Ильхама Алиева стала очередным триумфом азербайджанской дипломатии, апофеозом победного шествия Азербайджана, который положил конец 30-летнему конфликту, создав предпосылки к мирному сосуществованию, миру и безопасности в регионе.

Великолепное и глубокое по содержанию выступление Президента Ильхама Алиева - образец высокого мастерства и профессионализма, видного государственного деятеля мирового уровня, который решает как региональные, так и глобальные проблемы, исходя из национальных интересов Азербайджана и общечеловеческих принципов во имя мира и прогресса.

Пярвин Мирзазаде