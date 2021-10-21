В Военной академии проходит международная научно-практическая конференция

При организации Министерства обороны Азербайджанской Республики в Военной академии Вооруженных сил стартовала международная научно-практическая конференция на тему "Вторая Карабахская война - война нового поколения" в онлайн формате, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Конференция проводится при поддержке Университета национальной обороны Турецкой Республики, Национального университета обороны Исламской Республики Пакистан, Военной академии им. Г.С.Раковского Болгарии, Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Варминьско-Мазурского университета Польши, а также Университета национальной обороны имени Кэрола I Румынии.

В мероприятии принимают участие представители Института систем управления Национальной академии наук Азербайджана, Национального аэрокосмического агентства Азербайджана, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Академии государственной пограничной службы Азербайджанской Республики и Академии службы государственной безопасности Азербайджанской Республики имени Гейдара Алиева.

Международная научно-практическая конференция продлится до 22 октября.