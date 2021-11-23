Тайная миссия французской военной разведки в Египте оказалась замешана в нелегальных операциях

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По данным расследовательского сайта "Disclose", Каир использовал информацию, предоставленную Парижем в рамках борьбы с терроризмом, чтобы нацелить ее на обычные сети торговцев оружием, наркотиками или мигрантами и тем самым вызвав гибель мирных жителей.

(Фредерик Бобин, Филипп Рикар, Элен Саллон (Бейрут, корреспондент) и Элиз Винсент)

Эти разоблачения подняли тучи над военным сотрудничеством между Францией и Египтом и дают представление о возможном дрейфе отношений, которые обе страны считают стратегическими.

Согласно информации, опубликованной в воскресенье 21 ноября СМИ Disclose, тайная воздушная разведывательная миссия французской военной разведки, первоначально планировавшаяся для участия в борьбе с терроризмом в пограничном регионе между Ливией и Египтом, была отклонена от своей основной цели на глазах у французских властей. Это позволило египетским властям в период с 2016 по 2019 год провести ряд ударов по обычным сетям торговцев оружием, наркотиками или мигрантам, что привело к гибели многих "гражданских" лиц

По данным интернет-СМИ, которые опираются на несколько секретных документов, в основном из Управления военной разведки (DRM), эта миссия под названием "Сирли" была поставлена на поток 25 июля 2015 года во время встречи в Каире между министрами обороны двух государств того времени: Жан-Ивом Ле Дрианом со стороны Франции и Седки Собхи со стороны Египта. Она должен был обеспечить безопасность границы между Египтом и Ливией, страной, в которой тогда царил хаос, спустя четыре года после падения Муаммара Каддафи. Le Monde не смог проверить эти документы из независимого источника, но во Франции Министерство вооруженных сил не оспаривают их подлинность.

Согласно документам, именно в феврале 2016 года французская команда была направлена в египетскую Западную пустыню - огромную территорию, простирающуюся от долины Нила до границы с Ливией. Команда, которая действует с египетской военной базы в Марса-Матрух, городе на побережье Средиземного моря, состоит из десяти агентов: четырех военных и шести бывших военных, перешедших на гражданскую работу - двух пилотов и четырех аналитиков. Последние предоставляются частной люксембургской компанией CAE Aviation, которая привыкла работать с французской разведкой. Именно эта компания предоставляет в аренду французской армии самолет, необходимый для выполнения миссии: легкий самолет наблюдения и разведки Merlin III (ALSR), оснащенный оборудованием для электромагнитного перехвата.

Париж защищает свое стратегическое партнерство с Каиром

В принципе, эта разведывательная работа должна быть ограничена борьбой с терроризмом. Это означало, что данные, собранные в ходе воздушного наблюдения, должны были быть перепроверены. Цель заключалась в том, чтобы убедиться, что в пикапах, обнаруженных в пустыне французским двухмоторным самолетом, действительно находятся вооруженные боевики. По данным Disclose, египетская армия быстро использовала данные французской разведки для борьбы с контрабандой, которая процветает в регионе. Жители оазисов Западной пустыни торгуют оружием, а также сигаретами, бензином и наркотиками.

Документы, опубликованные на сайте расследований, свидетельствуют о том, что утечка французской военной помощи происходила на глазах у агентов операции "Сирли", которые несколько раз били тревогу. Уже в сентябре 2016 года офицер связи УЦП отметил "готовность египетских ВВС использовать [предоставленную] информацию в репрессивных целях против местного трафика". В январе 2019 года в другой записке УРБ говорится о "доказанных случаях уничтожения целей, обнаруженных ALSR". Важно напомнить партнеру [Египту], что, согласно договору, АСЛР не является инструментом таргетинга", - добавляет автор, который, приветствуя остальные франко-египетские отношения, призывает "повысить бдительность в отношении использования АСЛР". Основываясь на документах, которые она использовала, Disclose утверждает, что "французские войска якобы были причастны по меньшей мере к 19 взрывам против гражданского населения в период с 2016 по 2018 год".

Дестабилизация ситуации в соседней Ливии, где после свержения Муаммара Каддафи закрепились джихадистские группировки, особенно на востоке страны, безусловно, беспокоила египетские власти. Граница между двумя странами проходит более чем на тысячу километров по западной пустыне. Очень проницаемая зона для торговли оружием и боевиками.

Более того, в начале миссии "Сирли" миссии, французы также присутствовали - в основном для оказания помощи в области разведки - вместе с маршалом Хафтаром в Киренаике, на востоке Ливии, таким образом, недалеко от египетской территории. До того, как Хафтар взял власть в свои руки, Бенгази был домом для разнородной "революционной" коалиции, где собирались джихадисты, близкие к Исламскому государству (ИГ), Аль-Каиде, и вооруженные активисты, выступающие против Хафтара (не обязательно джихадисты). В городе Дерна, расположенном ближе к египетской границе, находились силы Аль-Каиды, которые исключили ИГ. Однако после этих различных захватов, в 2016-2017 годах, джихадистская угроза в этой восточной части Ливии значительно ослабла, что ставит под вопрос обоснованность операции "Сирли".

В условиях "замалчивания" СМИ каирским режимом - публикация информации, касающейся армии и национальной безопасности, строго контролируется антитеррористическими законами, принятыми с 2015 года - в прессу почти не просочилась информация об обвинениях "Разоблачения".

В ответ на это Министерство вооруженных сил объявило о начале расследования, защищая свое стратегическое партнерство с Египтом, считая его "предполагаемым союзником на службе региональной безопасности". Характер этого расследования не уточняется, но главным вопросом должно стать установление источника, допустившего утечку этих секретных записей. Набережная Орсе и Елисейский дворец воздержались от каких-либо комментариев, сославшись на министерство армии.

Эти разоблачения проливают суровый свет на оборотную сторону стратегического сотрудничества между Парижем и Каиром и на опасность сотрудничества с автократическими режимами, склонными использовать борьбу с терроризмом во внутриполитических целях. В июле 2020 года пресс-секретарь президента Египта громко поздравил себя с тем, что за последние шесть лет вдоль ливийской границы было уничтожено 10 000 полноприводных автомобилей, "груженных террористами и иностранными боевиками". Эта цифра, вероятно, преувеличена.

Это не первый раз, когда мы слышим о внесудебных казнях в Египте, - говорит Аймерик Эллуин, сотрудник Amnesty International по защите оружия. Amnesty зафиксировала их в Северном Синае в контексте борьбы с терроризмом и в губернаторстве Бехейра на севере страны", - добавляет он. Еще до начала миссии "Сирли" Каир был известен двумя промахами, задокументированными, в частности, Amnesty International. В феврале 2015 года египетская армия нанесла авиаудары с использованием истребителей F-16 по ливийскому городу Дерна в отместку за казнь двадцать одного человека - в основном египетских коптов - группировкой ИГ в провинции Триполи. В ходе операций погибли по меньшей мере семь гражданских лиц, более семнадцати получили серьезные ранения.

В сентябре 2015 года колонна туристов также подверглась ударам вертолетов в Западной пустыне, в результате чего погибли двенадцать человек - восемь мексиканцев и четыре их египетских спутника. Египетская полиция и армия заявили, что по ошибке открыли огонь по колонне из четырех пикапов во время преследования джихадистов в Вахате, на западе страны.

Несмотря на ажиотаж, вызванный этими откровениями, юридические последствия, которые они могут иметь, остаются неясными. Disclose относится к резолюции, принятой в 2002 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН), касающейся "ответственности государств за международно-противоправные деяния". Этот текст предусматривает возможность "полного возмещения ущерба". Однако этот тип резолюции имеет очень малую обязательную силу. Тот факт, что операция "Сирли" проходила на территории Египта, который официально не находится в состоянии войны, также затрудняет применение международного гуманитарного права (МГП), которое должно регулировать вооруженные конфликты.

Депутаты Непокорённой Франции (LFI), сенаторы экологической группы и Amnesty International призвали в период с воскресенья по понедельник открыть комиссию по расследованию. Но и это на данный момент представляется маловероятным. Парламентарии, будь то в Сенате или в Национальной ассамблее, имеют возможность заставить агентов спецслужб выступать под присягой. Однако, поскольку они говорят о фактах, которые полностью покрыты оборонной тайной, они должны сначала получить согласие премьер-министра или министра, ответственного за них. Этот тупик уже заставил Сенат отступить в контексте проигранной продажи подводных лодок Австралии в сентябре.

Disclose завершает свое расследование заявлением о том, что французская армия продолжает действовать в египетской пустыне. Министерство армии отказалось комментировать это заявление.