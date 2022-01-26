Пашинян признал превосходство Президента Ильхама Алиева

Автор: Пярвин Мирзазаде

Премьер-Министр Армении Никол Пашинян 24 января 2022 года дал онлайн интервью для представителей средств массовой информации и неправительственных организаций, в ходе которого ответил на многочисленные вопросы, связанные с ситуацией сложившаяся в стране после поражения во Второй Карабахской Войне и перспектив развития Армении в обозримом будущем.

В ходе интервью Н. Пашинян ответил на вопросы касательно отставки Президента А. Саркисяна. Сделав "удивленное" лицо как бы невзначай бросил, что сам узнал об этом за несколько часов до опубликования заявления в ходе телефонного разговора.

Хотя многим в Армении были известны их "тёплые" отношения, периодически перерастающие в открытый конфликт.

Уход армянского президента был предрешён Никол Воваевичом для себя давно, а вот Армен Варданович об этом не знал, а то бы умерил бы свой пыл и не устраивал бы показательные визиты за рубеж, в ходе которых старался продемонстрировать свое "аристократическое" превосходство над "выскочкой" Пашиняном. Ведь богатый рантье А. Саркисян был вхож во многие круги за рубежом больше, чем вчерашний редактор малолитражной газеты.

Премьер-Министр Армении впервые признал, что будущее развитие страны зависит от урегулирования отношений с соседними странами - Азербайджаном и Турцией. Несмотря на то, что в Армении продолжается тюркофобская истерия, Н. Пашинян честно сказал, что если страна берет курс на экспортно ориентированную экономику, нужно прежде всего установить дипломатические отношения с Турцией, то есть признать то, что не снилось даже в страшном сне представителям радикально настроенных армянских националистов, для которых этот призыв-конец их многолетней мифической борьбы за территориальные притязания на часть турецкой территории.

Такой тезис Н. Пашиняна безусловно будет встречен частью армянского общества неоднозначно, учитывая вражду разжигаемую туркофобскими элементами из Ай Дата, для которых трагические события 1915 года являются лозунгом "ни дня без борьбы с турком".

Отвечая на вопрос о будущих отношениях с Азербайджаном Н. Пашинян заявил, что армянская сторона готова к делимитации границы и обсуждению мирного соглашения, но обусловил это неким переговорным процессом, что и естественно при подготовке таких соглашений. Н. Пашинян в очередной раз повторил свой постулат о том, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана ещё в 1991 году вступая в СНГ, что вызывает встречный вопрос: а что тогда означала оккупация почти 20% территории Азербайджана армянскими вооруженными формированиями на протяжении почти 30 лет?

Решив поразить аудиторию своими "искренними" признаниями армянский премьер заявил, что железная дорога Зангезурского коридора принесёт большую экономическую выгоду Армении, соединит с Ираном и Россией наиболее дешевым и коротким сухопутным сообщением, а также позволит превратить страну в транзитную. Таким образом глава правительства окончательно признал, что армянская сторона не только согласна на открытие этого коридора, но и намеревается привлечь средства инвесторов, в том числе из России и стран Запада, которые заинтересованы в открытии нового транспортного коридора.

Взвалив ответственность за провал мирного переговорного процесса на своих предшественников, Никол Воваевич в непонятной форме попытался оправдаться за неудачу переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ но при этом признал, что армянская сторона фактически проиграла Азербайджану на дипломатическом поле боя ещё тогда, когда были приняты 4 резолюции СБ ООН в 1993 году и решение Лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году, где была четко зафиксирована принадлежность Карабахского региона Азербайджану.

Конечно Н. Пашинян не смог до конца отказаться от своих утопических высказываний про некий "арцах", но все это выглядело довольно куце на фоне чистосердечного признания о том, что военная победа Азербайджана была предопределена стойкой и непоколебимой позицией на переговорах, подкреплённая решениями уважаемых международных организаций.

Стараясь задобрить своих оппонентов Н. Пашинян вновь стал апеллировать к старым Мадридским принципам сопредседателей Минской группы говоря о том, что они предусматривали наряду с принципом территориальной целостности, принцип самоопределения, но при этом забыл или специально не обмолвился о том, что принцип самоопределения народов, к которому часто обращается армянская дипломатия, не обязательно предусматривает отделение территории, на которой проживает национальное меньшинство. Этот принцип подразумевает (согласно Хельсинкскому Заключительному Акту) самоуправление и культурную автономию в рамках законодательства суверенного государства. Это означает, что армянское население Карабахского региона должно интегрироваться в азербайджанское общество на основе признания Конституции законов Азербайджанской Республики, которые гарантируют им все права и обязанности граждан страны.

Не смог Н. Пашинян остаться в стороне от темы отношений с другими странами. Оставив свои прежние прозападные взгляды, сформировавшиеся во времена сотрудничества с печально известным "филантропом" Соросом, он клялся в "вечной" дружбе с Россией, с которой намерен и в дальнейшем расширять всестороннее сотрудничество, как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

Довольно осторожно Н. Пашинян высказался о событиях вокруг Украины отметив, что Армения маленькая страна и у неё нет возможности влиять на ситуацию. Но тут же сделал оговорку, что позиция страны по вопросу Украины будет определена в ходе консультаций как с союзниками по ОДКБ, так и с западными партнёрами, то есть окончательно, на всякий случай, не стал сжигать все мосты отношений с Западом, которому в душе продолжает симпатизировать. Такое отношение Н. Пашиняна к вопросам международного сотрудничества свидетельствует о том, что Армения продолжая оставаться "революционной" по духу, по сути вынуждена следовать прежней политике тесного сотрудничества с союзниками по военно- политическому блоку, что и проявилось в ходе последних событий в Казахстане.

Таким образом, проанализировав последнее интервью Н. Пашиняна можно прийти к выводу, что армянский лидер все таки прислушался к голосу разума и принял мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, хотя не стал громогласно заявлять об этом, чтобы не дать шанс своим многочисленным врагам подвергнуть его критике и поднять народ на митинги.

Справедливости ради нужно признать, что противникам Н. Пашиняна не удалось вызвать возмущение армянского народа, который окончательно устал от потрясений и войн. Вот почему правящая партия и одержала победу на внеочередных парламентских выборах. Наконец руководство Армении стало понимать, что единственный выход из кризиса это отказ от территориальных претензий к соседям и налаживание экономического сотрудничества. Предложенная Президентом Турции Р. Эрдоганом платформа экономического сотрудничества по формуле 3+3 уже одобрена Арменией, которая приняла участие в первом заседании экспертов в Москве, что свидетельствует о том, что медленно но верно власти в Ереване двигаются в сторону урегулирования проблем и налаживания сотрудничества с соседними странами.

Несмотря на наличие положительных сигналов, данных Н. Пашиняном в ходе интервью относительно возможности достижения мирного соглашения, отказа от территориальных претензий к Турции, открытия новых транспортных коридоров, проведения демаркации и делимитации границы, он не отказался от своих старых, вытащенных из нафталина идей относительно Карабахского региона Азербайджана, продолжив уже набившую оскомину тему давно сгнившего статуса и переговоров на эту тему в рамках Минской группы ОБСЕ.

Никол Воваевич скорее всего не до конца осознал простую истину, что всяческие попытки реанимировать эти темы для Азербайджана абсолютно не приемлемы и могут торпедировать едва наметившийся прогресс в нормализации отношений. Н. Пашинян хорошо знает позицию Президента Ильхама Алиева по отношению к этим темам, которые являются для азербайджанской стороны красными линиями и поэтому всяческие новые инсинуации армянской стороны просто приведут к новой конфронтации.

Предложения Н. Пашиняна о том, что необходимо отвести вооруженные силы от границы до начала процесса делимитации и демаркации можно считать очередной провокацией, так как вооруженные силы Азербайджана находятся на своей территории, защищая территорию страны. Азербайджан не намерен повторять ошибки прошлого, когда доверившись посредникам всякий раз терял города и территории после очередного "мирного" соглашения.

Рассуждения Н. Пашиняна о некоем возможном референдуме, в котором должны принимать участие и азербайджанские жители бывшей НКАО просто очередной пустой блеф, так как конфликт закончен и любая попытка пересмотреть итоги Второй Карабахской Войны станет очередным витком напряжённости, который закончится для Армении полной катастрофой, как предупреждал Президент Ильхам Алиев.

Абсолютно непонятные рассуждения Н. Пашиняна о будущем территории, которая является частью другого суверенного государства и о гражданах чужой страны, есть профанация и полный обман, который имеет целью вселить ложную "надежду" для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана на то, что он будет "пытаться" поддерживать сепаратистские устремления, вместо того, чтобы начать диалог для их интеграции в азербайджанское общество.

Армянская сторона, не смотря на в общем положительный тон выступления премьер-министра, в целом продолжает свои попытки повернуть международное общественное мнение в свою сторону. Армянская дипломатия развила "бурную" деятельность по проталкиванию своей позиции по всему миру, используя диаспору и ее проплаченных агентов. Иногда кажется, что некоторые армянские чиновники не слышат или не хотят слышать собственного премьера, когда инициируют антиазербайджанские и антитурецкие акции за рубежом, стараясь дезавуировать в одностороннем порядке принятые ранее действующие международные документы, в которых закреплена территориальная целостность Азербайджана и Турции.

Эти действия явно идут в противовес с желанием международного сообщества в достижении долгосрочного стабильного мира на Южном Кавказе. Армения уже начала переговорный процесс с Турцией, в ближайшее время будет налажено воздушное сообщение между двумя странами, возможно открытие границы и установление дипломатических отношений, чем будет положен конец многолетней вражде. Однако действия некоторых радикальных армянских политиков, которые не хотят отказываться от своих тюркофобских взглядов, не способствуют активизации этого процесса, а наоборот тормозят его развитие.

То же самое можно сказать о процессе мирного урегулирования с Азербайджаном, который медленно, но начал сдвигаться с мертвой точки. Азербайджан всегда был привержен позиции нормализации отношений с Арменией, но не в ущерб национальным интересам и территориальной целостности.

Поэтому момент "истины" Н. Пашиняна, который как всегда смешивая правду и ложь, выдавая желаемое за действительное, иногда переворачивая с ног на голову реальности и утопию показывает, что руководство Армении все таки начало осознавать, что будущее страны зависит от скорейшего налаживания отношений со столь "ненавистными" соседями, но при этом до конца не отказалось от своих экспансионистских взглядов на Карабахский регион Азербайджана.

Продолжая туманить мозги простым гражданам Армении несбыточными мифами о некоем независимом "арцахе", Н. Пашинян пока не нашёл в себе смелости открыто признать крах националистических утопических идей, которые окончательно завели весь армянский народ в тупик.