Вторая Карабахская война - пример современной войны с минимальными жертвами среди гражданского населения

Вторая Карабахская война является очень хорошим примером современной войны с минимальными жертвами среди гражданского населения.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Фуада Чирагова, начальника отдела региональной безопасности Центра анализа международных отношений (AIR Center) Азербайджана, опубликованной на портале The National Interest.

Несмотря на ожесточенные и интенсивные бои в период второй Карабахской войны, потерь среди гражданского населения было намного меньше по сравнению с тем, что мировое сообщество сейчас наблюдает в Украине, говорится в статье.

Автор отмечает, что именно этот фактор вызвал своего рода дискуссию во внешнеполитических кругах по поводу того, какие уроки могут извлечь из этого политики и военные стратеги.

Как отмечается в статье, уровень потерь среди гражданского населения в вооруженных конфликтах представляет собой соотношение потерь среди гражданского населения к потерям среди комбатантов или к общему количеству жертв. Это позволяет оценить, насколько разрушительным является тот или иной конфликт. Согласно недавнему исследованию, уровень потерь среди гражданского населения в ходе войн колеблется от 13 до 87 процентов. В том же исследовании подчеркивается, что предыдущие исследования сообщали об уровне потерь среди гражданского населения в диапазоне от 65 до 70 процентов от общего числа потерь в войне. Исследование также выявило уровень потерь среди гражданского населения в ходе следующих конфликтов: по 28 процентов - в Афганистане и Сирии, 36 процентов - в Пакистане и 67 процентов - в Ираке.

В свою очередь, отмечает автор, в результате 44-дневной второй Карабахской войны погибло 100 мирных жителей Азербайджана, а еще 416 мирных жителей с азербайджанской стороны получили ранения.

"Это означает, что уровень потерь среди гражданского населения в войне между Азербайджаном и Арменией в 2020 году беспрецедентен: ниже 2 процентов. Этот показатель мог бы быть еще ниже, если бы Армения не нанесла ряд неизбирательных ракетных ударов по населенным пунктам Азербайджана, в результате которых погибли семьдесят два человека. Эти смерти были зарегистрированы и задокументированы в отчетах Amnesty International и Human Rights Watch", - пишет автор.

Чем объясняется такой относительно низкий уровень потерь среди гражданского населения в ходе второй Карабахской войны? "Согласно фактам, все военные операции проводились на оккупированных международно признанных территориях Азербайджана против оккупационных сил Армении. Кроме того, все цели азербайджанской армии были ограничены зоной конфликта", - пишет автор.

"Для сравнения, первая Карабахская война была гораздо более жестокой для мирных жителей Карабаха: тысячи людей были убиты, еще тысячи до сих пор считаются пропавшими без вести, и это не считая около миллиона человек, ставших перемещенными лицами. Например, в результате только геноцида в Ходжалы погибли 613 человек, в том числе женщин, детей и пожилых людей", - говорится в материале.

К сожалению, отмечает автор, вышеупомянутые хорошо задокументированные факты о второй Карабахской войне намеренно игнорируются в международном дискурсе.

"На самом деле, без всяких предлогов и предубеждений, 44-дневная война является, нравится это кому-то или нет, очень хорошим примером современной войны, демонстрирующим, как можно вести современную войну с минимальными жертвами среди гражданского населения, при этом соблюдая этические нормы и сохраняя человеческое достоинство", - говорится в статье.