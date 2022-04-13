Путь побед и успехов Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Говорить правду есть большая привилегия, которую еще нужно заслужить. Далеко не все политические деятели прошлого и настоящего заслужили такую привилегию. Куда больше тех, кто ушел с политической сцены в небытие. Говоря строками из известного стихотворения Максима Горького, ни сказок о них не расскажут, ни песен о них не споют.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит правду, озвучивает громкие обвинения в адрес так называемого мирового сообщества. Почему так называемого? Потому, что слишком много накопилось примеров того, как обесценилось это словосочетание благодаря тем политикам, что привыкли молчать тогда, когда нужно было говорить, и бездействовать, когда было необходимо совершать поступки.

Президент нашей страны, Верховный главнокомандующий сильнейшей армии на всем пространстве бывшего СССР в минувший вторник сделал ряд громких, сильных заявлений. Он сказал правду, которую не хотели бы слышать во многих столицах. Он говорил как политический деятель, уже золотыми буквами вписавший свое имя в учебники истории. Он говорил, как отец нации, чувствующий всенародную любовь и поддержку.

Правда от Президента Ильхама Алиева состоит в том, что сопредседатели из Минской группы ОБСЕ, на протяжении 28 лет до Второй Карабахской войны, совершили сотни визитов в Азербайджан и Армению, ни на йоту не приблизив решение карабахского конфликта. У них не хватало смелости сказать правду, которая состояла в том, что не было никакого реального давления на официальный Ереван. Правда состояла в том, что реализовывалась классическая политика "двойных стандартов", политика уравнивания агрессора и жертвы агрессии, оккупанта и жертвы оккупации.

Ситуация, при которой велись бессмысленные и бесполезные переговоры о мирном урегулировании карабахского конфликта, устраивала любителей челночной дипломатии из МГ ОБСЕ. Но она не отвечала национальным и государственным интересам Азербайджана. И победа в 44-дневной войне, к которой наша страна вынуждена была прибегнуть по причине регулярных провокаций со стороны Армении и бездействия МГ ОБСЕ, есть торжество политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Политики, в основе которой были, есть и будут национальные интересы нашего государства.

Проводить которую может только очень сильный политический деятель, имеющий колоссальные заслуги в деле построения сильного, реально независимого государства. Ильхам Алиев создал такой Азербайджан. Наша страна является безусловным политическим, экономическим лидером региона Южного Кавказа, обладающим одной из сильнейших армий в мире. Армии, имеющей славный опыт великой победы под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

С таким положением дел вынуждены считаться все. И вовсе не случайно, что по итогам недавней трехсторонней встречи руководителей Азербайджана и Армении, состоявшейся по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, мы увидели понимание и признание со стороны ЕС того очевидного факта, что карабахского конфликта больше нет. Он решен. Решен беспримерным героизмом и мужеством нашей армии, блестящей работой наших дипломатов, грамотной экономической политикой членов нашего правительства под управлением Президента Ильхама Алиева.

Да, из Армении порой продолжают звучать провокационные заявления. На которые следует жесткий, отрезвляющий ответ со стороны Азербайджана. Ответ не словесный, а действенный. Так произошло и в случае, когда в ответ на многочисленные угрозы эксплуатации Хачинчайского водохранилища с армянской стороны, азербайджанская армия взяла под контроль гору Фаррух. Там сейчас развевается азербайджанский флаг. Там спокойно, без угрозы новых провокаций с армянской стороны, будут реализованы проекты реконструкции Левобережного канала Тертерчай, водохозяйственного комплекса Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

Да, освободив свои земли, Азербайджан занимается их восстановлением. И темпы этого восстановления вызывают шок и восхищение во всем мире. Уже сдан в эксплуатацию построенный в рекордно короткие сроки Международный аэропорт в Физули. До конца нынешнего года будет введен в эксплуатацию международный аэропорт в Зангилане, а к 2024 году будет построен международный аэропорт и в освобожденном Лачине.

Все это - грандиозные проекты, требующие колоссальных финансовых вложений. А ведь помимо строительства аэропортов имеет место и строительство автомобильных дорог. Вдумайтесь в эту цифру - только в прошлом году было построено около 700 километров дорог в местах, где их вообще никогда не было! И их прокладка продолжается рекордными темпами.

При этом, вся эта гигантская работа проводится Азербайджаном за свой счет. Никто не оказал нашей стране безвозмездной финансовой помощи. Никакие международные фонды. И это - еще одна правда, озвученная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это правда, право на оглашение которой он получил своими грандиозными победами, самим фактом построения сильного, независимого Азербайджана - государства-лидера Южного Кавказа. Это правда от политического деятеля, который всегда ставил во главу угла национальные интересы нашего государства. Это правда от Президента Азербайджана, слова которого никогда не расходятся с делами, а плоды исторических достижений которого пожинают и еще будут пожинать как нынешние поколения граждан страны, так и наши потомки.