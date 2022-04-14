Азербайджан закрепил на мировой арене новые реалии, созданные Президентом Ильхамом Алиевым

Автор: Пярвин Мирзазаде

12 апреля 2022 года под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам первого квартала текущего года. В ходе совещания Президент Ильхам Алиев выступил с важными заявлениями, касающимися как ситуации в регионе, так и в мире, поделился информацией о процессе мирного урегулирования с Арменией, дал оценку прошедшим событиям.

Как всегда, глава Азербайджанского государства честно и открыто проинформировал азербайджанский народ и мировое сообщество о том, как проходят переговоры с Арменией относительно заключения мирного соглашения, представив информацию о своем видении дальнейших шагов по окончательному урегулированию ситуации в свете итогов прошедшей 6 апреля 2022 года встречи в Брюсселе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве президента Совета Европейского Совета Шарля Мишеля. Следует отметить, что в отличии от Н. Пашиняна, который часто выдает армянской общественности желаемое за действительное, Президент Ильхам Алиев раскрыл некоторые детали прошедшей встречи, открыто заявил о том, что армянская сторона в общем приняла предложенные азербайджанской стороной 5 базовых принципов мирного урегулирования, признавая территориальную целостность Азербайджана. Что свидетельствует о том, что в целом, Армения готова к проведению переговоров на основе этих принципов, несмотря на публичные оговорки армянского лидера о том, что, мол, признание территориальной целостности Азербайджана не относится к Карабахскому региону, где проживает армянское население. Несмотря свои публичные фортели, армянская сторона прекрасно знает, что подобная постановка вопроса является неверной и даже не будет обсуждаться участниками переговоров со стороны Азербайджана. То, что по завершению трёхсторонней встречи в Брюсселе Ш. Мишель в заключительном коммюнике, касаясь результатов встречи, дал положительную оценку и не стал в угоду армянской стороне делать реверансы, говоря о неком "статусе" и несуществующей административной единице "Нагорный Карабах", свидетельствует о том, что ЕС принимает новые реалии и позицию Азербайджана.

Говоря об итогах прошедшего 2021 года и первого квартала 2022 года, Президент Ильхам Алиев особо отметил тот факт, что за прошедший период Азербайджану не только удалось добиться того, что мир принял новые сложившиеся реалии после окончания Второй Карабахской войны, но и закрепления этих новых геополитических изменений в официальной позиции влиятельных международных организаций и объединений, таких как ООН, ОБСЕ, Движение неприсоединения, ОИС, ЕС и другие.

Как известно, Армения долгое время при поддержке влиятельной зарубежной диаспоры пыталась использовать свой успех в Первой Карабахской войне с целью заставить Азербайджан признать поражение и отказаться от части своей территории во имя призрачного мира, несмотря на то, что все международное сообщество признавало и признает, что Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана. Для этого армянская сторона, заняв "непреклонную" позицию на переговорах в рамках Минской группы ОБСЕ, открыто игнорировала 4 резолюции СБ ООН и решения Лиссабонского и Будапештского Саммитов ОБСЕ. Как отметил Президент Ильхам Алиев, в результате использования военно- политического метода Азербайджану удалось впервые в современной истории, опираясь на международное право, принудить государство- агрессор исполнить эти решения, что привело к завершению конфликта.

Президент Ильхам Алиев дал оценку деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отметив, что эффективность их работы на протяжении 28 лет равняется нулю. Так как за это время им не удалось заставить Армению отказаться от своих экспансионистских устремлений и согласиться исполнять решения ООН и ОБСЕ. Ведь всем хорошо известно, что после окончания Второй Карабахской войны сопредседатели не смогли предложить ничего нового, направленного на установление диалога и окончательного примирения. Попытки армянской стороны апеллировать к тому, что мандат сопредседателей все ещё существует де-юре и нужно продолжить переговорный процесс при их участии, - это всего лишь желание заморозить ситуацию, чтобы не выводить остатки оккупационных войск с территории, контролируемой миротворцами, в надежде на возможный реванш в будущем. Президент Ильхам Алиев оценил деятельность сопредседателей Минской группы как фактически исчерпавшую себя и де-факто несуществующую. Сейчас же ввиду последних событий вокруг Украины деятельность сопредседателей практически парализована из-за невозможности выдвижения новых совместных инициатив, отвечающих новым реалиям.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в ходе переговоров армянская сторона согласилась с предложениями начать делимитацию и демаркацию границы, а также переговоры на уровне министров иностранных дел для подготовки мирного соглашения. При этом руководство Армении по своему пытается трактовать итоги достигнутых в Брюсселе договоренностей. Хотя стороны пришли к согласию, что до конца апреля 2022 года начать процесс делимитации, взяв на себя обязательства способствовать этому процессу.

Глава государства, говоря в общем об ОБСЕ, отметил, что последняя встреча с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневым Рао говорит о том, что организация признает новые реалии в регионе и готова содействовать в установлении прочного и стабильного мира. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении особо подчеркнул тот факт, что влиятельные международные организации в основном признали итоги Второй Карабахской войны, что уже нашло отражение в официальных документах Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, а также то, что ООН как наиболее представительная международная организация в мире намерена активно сотрудничать с Азербайджаном в деле восстановления освобожденных территорий. Проведенная в городе Шуша совместно с Офисом резидент-координатора ООН в Азербайджане конференция, посвященная 30-летию вступления Азербайджана в эту организацию, еще раз подтвердила незыблемость принципов ООН в отношении выполнения всеми странами Устава организации, который предусматривает право государств на самооборону в защите территориальной целостности. Касаясь сотрудничества с ООН, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан за короткое время из страны получателя международной помощи стал страной-донором организации, оказывая помощь нуждающимся странам.

Важную роль Азербайджан играет и в Движении неприсоединения, которое возглавляет с 2019 года. Президент Ильхам Алиев, говоря об одном из самых больших межгосударственных объединений, заметил, что успешное председательство нашей страны в нем привело к росту авторитета данного движения в мире, и в 2021 году члены движения приняли решение о продлении его еще на один год.

Президент Ильхам Алиев рассказал об успешном развитии отношений с ЕС, которое становится одним из главных векторов внешней политики Азербайджана. Посредническая роль ЕС в окончательном урегулировании конфликта и в достижении мирного соглашения сыграло значительную роль в укреплении связей и расширении взаимовыгодного сотрудничества. ЕС, признавая сложившиеся геополитические реалии, заинтересовано в увеличении поставок энергоресурсов из региона Каспийского моря на европейский рынок и в использовании новых транспортных коридоров по транспортировке грузов из Европы в Азию через территорию Азербайджана. Высоко оценивая усилия Шарля Мишеля в этих переговорах, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на укрепление связей с ЕС во всех областях.

Важное место в выступлении Президента Ильхама Алиева заняла оценка общей геополитической ситуации в мире, которую он оценил как вызывающую тревогу и обеспокоенность. Для этого он отметил необходимость продолжения реформ в армии для укрепления боеспособности и закупки новой современной военной техники. Тот факт, что Азербайджан одержал военную победу над Арменией благодаря тому, что на протяжении многих лет совершенствовал обороноспособность страны, говорит о правильности выбранного руководством страны курса. В отличии от Армении, которая вооружалась за счет иностранных кредитов и военной помощи, Азербайджан делал это исключительно за свой счет, о чем поведал Президент Ильхам Алиев, отметив, что в случае наращивания армянской "военной мощи" азербайджанская сторона будет вынуждена сделать соотвествующие выводы и принять меры.

Говоря о тенденциях в мировой политике, Президент Ильхам Алиев остановился на том, что двойные стандарты и тенденциозность продолжают играть в ней значительную роль. Вот и по отношению к Азербайджану некоторые политики и международные организации строят свои отношения, исходя из этих принципов. Азербайджан в одиночку, опираясь только на собственные силы и средства, осуществляет процесс реабилитации и возрождения оккупированных территорий. Впервые в мировой истории скоро начнется возвращение почти 1 миллиона беженцев в свои дома, которые будут заново построены на средства правительства Азербайджана, а не на финансовую помощь, поступившую от зарубежных доноров. Возвращение беженцев было бы осуществлено значительно скорее, если бы удалось быстрее разминировать освобожденные территории, для чего не хватает специалистов, Президент Ильхам Алиев призвал международное сообщество оказать содействие в этом вопросе.

Отмечая то, что двойные стандарты привели к тому, что международное право больше не действует, Президент Ильхам Алиев остановился на том, что армянская сторона раздула обыкновенную аварию на газопроводе, которая нарушила подачу газа на территорию, где временно размещены миротворцы, причем в связи этим к руководству Азербайджана поступили обращения от Америки до Европы. Однако то, что Нахчыванская Автономная Республика на протяжении почти 15 лет была лишена газоснабжения и 300 тысяч жителей автономии зимой жили без тепла и света, осталось без внимания сердобольных зарубежных политиков и международных организаций, которые об этом даже не обмолвились. Президент Ильхам Алиев предупредил армянскую сторону и их зарубежных покровителей о том, что в случае если армянская сторона не будет выполнять условия трехсторонних Заявлений в отношении открытия новых транспортных коридоров и вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, то это приведет к тому, что азербайджанская сторона также будет считать себя свободной от обязательств по трехсторонним Заявлениям и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность экономической платформы сотрудничества по формуле 3+3, которая была предложена Президентом Турции Р. Эрдоганом, и выразил оптимизм в отношении предстоящей очередной второй встречи экспертов. Участие Армении в этом проекте дает осторожный оптимизм в отношении того, что армянская сторона искренна в своих намерениях достичь мирного соглашения, хотя действия властей в Ереване больше напоминают имитацию и стремление создать иллюзию мирного процесса.

В целом выступление Президента Ильхама Алиева на последнем совещании можно считать программой действия Азербайджан на ближайшее время в области внешней политики, где были даны оценки относительно новых геополитических реалий в регионе , сложившиеся после окончания Второй Карабахской войны и поражения Армении.

Армянской стороне, которая продолжает двурушничать и старается путём проволочек и отговорок не выполнять взятые на себя обязательства, стоит прислушаться к этому выступлению, которое является последним шансом для Армении выйти из глубокого кризиса, вызванного поражением. В противном случае результаты для Армении будут катастрофическими, и спасти страну уже ничего не поможет.