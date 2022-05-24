После Брюсселя или разрушительный нигилизм армянской оппозиции

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как и ожидалось, радикальная армянская оппозиция встретила в штыки результаты прошедшей 22 мая в Брюсселе встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля.

Представители так называемого "движения сопротивления" выступили с заявлением суть которого заключается в том, что все, что обещал ненавистный Никол в Брюсселе, их не касается, мандата на эти обещания не имеет, так как вообще не легитимен, а все, о чем договорились стороны, "противоречит национальным интересам" Армении.

Вот такой поразительно разрушительный нигилизм проявила оппозиция, комментируя прошедшую встречу, призвав своих сторонников собраться 24 мая на площади имени страны, одного из создателей Европейского Союза, против посреднической миссии которой они так активно выступают.

Все последние акции оппозиции провалились, вытащить на улицу широкие народные массы не удалось, а последние мероприятия пришлось даже отменять под предлогом того, что в Ереване плохая погода. "Прекрасная" отговорка для того, чтобы оправдать свою непопулярность среди армянского народа, как кое-что мешает плохому танцору.

С утра 23 мая наиболее рьяные сторонники оппозиции из числа дашнаков и ближайшего окружения Робика Кочаряна, попытались заблокировать улицы Еревана, применив "новинку" - движение своих дорогих авто с низкой скоростью, создавая заторы и пробки. Но армянская полиция, уже набившая руку за последние недели на методах предотвращения акций оппозиции, быстренько применив силовые методы разобралась с ситуацией и расставила все на свои места, разблокировав автомобильное движение.

После этого лидеры движения, поняв что променады по улицам города ввиду дождя и ветра не получатся, быстро сориентировавшись и посоветовавшись со своим теневым хозяином - Робик- джаном, приняли решение ограничиться резким публичным осуждением в адрес Никол Воваевича и ждать "у моря хорошей погоды".

Чем же не угодил радикальной оппозиции глава правительства, который вынужден пойти на переговоры, потому что экономика страны находится на краю пропасти и спасти ее могут лишь иностранная помощь и выход из изоляции, в которую попала Армения?

А тем, что Н. Пашинян на встрече в Брюсселе дал обещание, что армянская сторона начнет делать реальные шаги по достижению мирного соглашения, открытию транспортных коридоров и делимитации границы, отказавшись от иллюзий и условий, которые все равно Азербайджан принимать не собирался.

Как бы не хотелось премьер-министру Н. Пашиняну попытаться просунуть в текст заключительного заявления председателя Европейского Совета темы некоего статуса для армянского населения Карабахского региона и переговорного процесса под эгидой Минской группы, но сделать этого ему не удалось.

Опытный политик и дипломат Ш. Мишель, прекрасно осознающий опасность сепаратизма и передела существующих границ, который ещё будучи премьер-министром Бельгии спас страну от сепаратизма и развала, не пошёл на поводу у армянской стороны и четко расставил все точки над "и", в соответсвии со сложившимися реалиями.

Одно уже ясно, что заявление председателя ЕС Ш. Мишеля четко отображают точку зрения Азербайджана, отвечают всем принципам международного права и Уставу ООН.

Позиция Президента Ильхама Алиева нашла своё отражение в тексте заявления, которое очевидно было плодом долгих и тяжелых переговоров, закончившиеся тем, что армянской стороне пришлось принять его как свершившийся акт после того, как осталась в полном одиночестве.

Не случайно вернувшись на родину, премьер Н. Пашинян не стал комментировать переговоры в Брюсселе, скинув эту неблагодарную миссию на выходца из "карабахского клана" секретаря Совбеза А. Григоряна, который дальше комментариев по поводу организации будущего движения по Зангезурскому коридору не пошёл. Правда тут же, чтобы успокоить оппозицию сделал заявление, "что на территории Армении не могут быть дороги или маршрута со статусом коридора", что соотвественно, на основе принципа взаимности положит конец коридорному статусу дороги через Лачин.

Этим заявлением армянская сторона хоронит региональные коридорные принципы, за которые всегда сама же выступала. Азербайджанская сторона не намерена идти на односторонние уступки в этом вопросе ради эфемерного мира.

Радикальная оппозиция, как коршуны на добычу, накинулись на Н. Пашиняна и на Заявление Ш. Мишеля, обвинив первого в очередной раз в предательстве и отходе от "генеральной" линии всего мирового армянства на достижение признания "независимости" мифического "арцаха", а второго в том, что он "забыл" о неком "праве на самоопределение" армянского населения Карабахского региона Азербайджана.

Особую злобу у оппозиции вызвало то, что в заявлении полностью исчезли упоминания о почившей в бозе Минской группе ОБСЕ, исчезнувшем Нагорном Карабахе и неком народе его населяющем, а также иллюзорном статусе для него. То есть Ш. Мишель конкретно в своём заявлении окончательно похоронил все надежды армянских реваншистов на то, чтобы вновь повернуть историю вспять.

Президент Ильхам Алиев своей твёрдой позицией, основанной на защите национальных интересов Азербайджана и верности принципам международного права, принудил армянского премьера окончательно признать новые реалии и принять точку зрения азербайджанской стороны.

При этом глава Азербайджанского государства убедил председателя Европейского Союза в том, что сюсюкание с Арменией в вопросах мирного процесса ведёт лишь к затягиванию переговоров и не даст результатов, что не способствует установлению мира и диалога в регионе Южного Кавказа, а также затягивает открытие региональных транспортных коридоров между Европой и Азией, столь необходимых в связи с последними событиями вокруг Украины.

После этого перед армянской стороной, судя во всему, стал выбор стать покладистее и без оглядки на радикальную оппозицию, принять новые реалии, чтобы получить вожделенную экономическую помощь (в размере почти 2,6 миллиарда евро) или остаться на прежней бескомпромиссной позиции, ничего не получив ожидать крах экономики и начала хаоса в стране.

В данной ситуации Армения нуждается в ЕС больше, чем ЕС в бедной, лишённой каких-либо значительных природных ресурсов Армении, которой эта экономическая помощь нужна как глоток воды путнику в пустыне. ЕС не будет финансировать "далекую бедную" Армению, которая вместо достижения мирного соглашения, стремится к реваншу и новой войне с Азербайджаном. Тем более сейчас перед ней остро стоит вопрос того, что Армению, будучи членом ЕАЭС, затронут санкции ЕС, введённые против главного экономического партнёра - России.

Ослеплённая ненавистью к Н. Пашиняну и тюркофобией, армянская оппозиция не способна понять это, так как продолжает обманывать сторонников и рядовых граждан страны лживыми лозунгами о том, что придя к власти добьётся "победы" в новой войне и "вернёт" назад все чужие территории.

С другой стороны, лидеры оппозиции своими авантюрами подставляют армянское население Карабахского региона Азербайджана под удар, превращая в своего рода "жертвенного барашка" ради удовлетворения собственных амбиций и алчности. Делая резкие заявления, не соотвествующие возможностям и ресурсам Армении, представители радикальной оппозиции вводят в заблуждение армянское население Карабахского региона, давая им ложные обещания и надежды, которым никогда сбыться не суждено.

Фактически своим дешевым нигилизмом, радикальная оппозиция готова вновь разжечь костер войны, а самой при этом вылезти сухой из воды, чтобы захватить власть в Армении. Не отстают от ереванских политиканов и их сепаратистские выкормыши на территориях, где временно размещены миротворцы, которые словно по команде стали делать резкие заявления с критикой прошедшей в Брюсселе встречи, делая вид, что все это их не касается, мол они "независимы" от официального Еревана и что мифический "арцах" никогда не будет в составе Азербайджана.

Видимо отсутсвие чувства реалии у этих пустозвонов не позволяет им понять, что азербайджанская сторона в качестве жеста доброй воли, остановилась 10 ноября 2020 года для прекращения кровопролития. В ответ они должны были одуматься и мирным путём интегрироваться в азербайджанское общество.

Если же остатки сепаратистов будут продолжать вести себя так вызывающе и провоцировать новые вооружённые конфликты, то у Азербайджана есть средства и возможности положить конец этому силовым путём.

Периодически в армянских средствах массовой информации вновь замелькал бывший "защитник прав человека", а по совместительству "гениальный специалист и новатор в области картографии и географии", ныне исполняющий роль шакала Табаки - Армян Татоян, который оставшись без работы напоминает о своём существовании оппозиции, авось пригодится.

Этот провокатор Табаки вновь пытается разжигать в межнациональную ненависть и подкинул откровенную дезинформацию о том, что азербайджанская армия захватила часть армянской территории, а правительство об этом умалчивает. В качестве доказательства несостоявшийся армянский Бисмарк предъявляет некие карты, на которых позиции азербайджанских войск отмечены на якобы армянской территории. Конечно, с таким же успехом можно весь мир закрасить на картах в цвета своей страны и требовать вывод фиджийских войск с островов Меланезии, лишь потому что новоявленному Табаки так хочется.

С утра 24 мая группа распоясавшихся молодчиков вновь начала хулиганить и попыталась взять штурмом здание МИД Армении, но была остановлена полицией после небольших перепалок и дешевого шоу. Ввиду отсутствия массовой поддержки были вынуждены снять осаду и вернуться к себе в палатки на площадь Франции, в ожидании нового вечернего концерта-представления.

Прошедшая в Брюсселе 22 мая трехсторонняя встреча вселяет осторожный оптимизм и надежды на скорейшее начало мирных переговоров и установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Несмотря на сопротивление радикальной оппозиции, армянская сторона понимает, что это возможно последний шанс вытащить страну из глубокой пропасти, в которой она оказалась, начиная с 1988 года, развязав конфликт и выступив с территориальными претензиями.

Если руководство Армении будет следовать данным им обещаниям и не будет финтить как обычно, отказываясь от ранее принятых договорённостей, то в ближайшее время возможно удасться начать решение многих важнейших проблем, таких как делимитация и демаркация границы, открытие новых региональных транспортных коридоров, вопросов гуманитарного порядка, разминирования, интеграции армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество, межнациональный диалог и налаживание экономического сотрудничества, и многое другое.

Премьер-министр Н. Пашинян уже сделал даже первый шаг в соответствии с достигнутыми в Брюсселе договорённостями и вслед за Азербайджаном создал армянскую комиссию по делимитации и демаркации границы во главе с вице-премьером М. Григоряном, которая уже начала работу.

И Азербайджан, и ЕС питают надежду на то, что армянские партнёры будут реально заниматься этими вопросами, а не имитировать переговорный процесс, как они делали до сих пор. Что же касается открытия транспортных коридоров, то армянская сторона обещала наконец перейти от слов к делу и что-то начать конкретно делать в этом направлении, в то время как Азербайджан уже построил более трети железной и автомобильной дорог по направлению к армянской границе.

Представители Армении очень часто увязывают решение гуманитарных вопросов урегулирования с освобождением захваченных армянских диверсантов и террористов, а также вопросами "сохранности" так называемых памятников армянского культурного наследия.

Вводя в заблуждение посредников ложной информацией по этим вопросам, армянские официальные лица в свою очередь не хотят предоставлять информацию о пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны более 4000 азербайджанских граждан и точные карты минных полей, оставленных армянской армией на освобождённой азербайджанской территории, жертвами которых стали почти 200 мирных граждан и военнослужащих.

Азербайджан, верный своим обязательствам по подписанному трёхстороннему Заявлению 10 ноября 2020 году, отпустил всех взятых в плен армянских военнослужащих. В настоящее время у Азербайджана находятся лишь захваченные через 2 недели после вступления в силу режима прекращения огня диверсанты и террористы.

Азербайджан уже пошёл навстречу Армении, и идя навстречу просьбам ЕС и России, освободил часть из них в обмен на довольно неточные карты минных полей.

Что же касается так называемых армянских памятников культурного наследия, то азербайджанская сторона осуществляет необходимые действия по охране и сохранению всех культурных памятников, расположенных на освобождённых территориях не разделяя их на армянские или азербайджанские.

В отношении ряда объектов, которые были построены оккупационными властями на территории, где были незаконно размещены армянские переселенцы и воинские части, то на них согласно международному праву, статус памятников не распространяется. В то же время, армянская сторона полностью разрушила более 300 азербайджанских населённых пунктов на оккупированных территориях, стерев с лица земли и осквернив большинство жилых зданий и памятников азербайджанской культуры.

Азербайджанская сторона неоднократно выражала согласие принять по этим вопросам представителей ЮНЕСКО, при условии того, что миссия этой организации посетит Армению и даст также оценку уничтоженным азербайджанским памятникам культурного наследия.

К сожалению, некоторые армянские парламентарии поспешили после Брюсселя сделать ряд заявлений со своей оригинальной трактовкой итогов этой встречи, которые не соответствуют достигнутым договоренностям. Очевидно, что они пытаются умаслить радикальную оппозицию и зарубежную диаспору, для которых отказ от многолетних территориальных претензий к Азербайджану подобен политической смерти.

Следует отметить, что итоги Брюссельской встречи - это очередная победа дипломатии Президента Ильхама Алиева, который проводит независимую внешнюю политику на основе принципов развития равноправных отношений со всеми странами мира, исходя из национальных интересов Азербайджана.

Стремление ЕС к установлению взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном во всех областях способствует тому, что посредничество Европейского Союза осуществляется на объективной основе, принципах международного права и уважении территориальной целостности. Этого удалось добиться в результате целенаправленной внешней политики Президента Ильхама Алиева, которая всегда базировалась на том, что Азербайджан - это часть Европы, и развитие отношений с европейскими странами ее важная составляющая часть.

Азербайджан, как один из альтернативных источников поставки энергоресурсов на европейский рынок, стал важным партнером ЕС в этой сфере и поэтому установление прочного стабильного мира в регионе не только в интересах стран Евроазиатского субконтинента, но и всего мирового сообщества в целом.

Как всегда Президент Ильхам Алиев поделился информацией о прошедшей встрече в Брюсселе со своим близким другом и союзником Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора с ним Президент Ильхам Алиев, как подобает истинному союзнику, рассказал о достигнутых договорённостях и положительно оценил итоги прошедшей встречи.

Такое братское союзничество не имеющее себе равных в современном мире - показатель той важной роли, которую играют обе страны в обеспечении региональной безопасности. Ведь не даром Турция всегда стояла на страже интересов Азербайджана на международной арене и увязывает вопросы открытия сухопутной границы с Арменией через призму достижения мирного соглашения с Азербайджаном.

Подводя итоги последним событиям, можно смело сказать, что Брюссельская встреча стала важным этапом на пути достижения всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Главным результатом этой встречи можно считать то, что ЕС как один из важных мировых игроков, признал сложившиеся новые геополитические реалии в регионе после окончания Второй Карабахской войны и готов объективно посредничать и оказывать необходимую помощь опираясь на эти реалии.

Армения, практически оставшись в одиночестве, вынуждена принять новые реалии, так как в противном случае ей грозит полная изоляция, которая может привести к исчезновению страны с политической карты мира.