Состоялась первая встреча в формате комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы
24 мая в рамках реализации достигнутых договоренностей и на основании соответствующих распоряжений двух стран состоялась первая встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна на армяно-азербайджанской государственной границе в формате комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, сообщает Day.Az со со ссылкой на МИД Азербайджана.
Стороны подтвердили готовность работать в рамках комиссии по делимитации и другим вопросам.
Обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссии.
Стороны договорились о целесообразности проведения очередных заседаний комиссии, помимо госграницы, и в других местах. Достигнута договоренность о проведении второй встречи в Москве, а третьей - в Брюсселе.
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