Новые реалии и "стремительно падающий домкрат" в кудряво-бамбуковой Армении

Автор: Акпер Гасанов

Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал. Автором этого могучего стихотворения был один из героев романа "12 стульев" Никифор Ляпис-Трубецкой. У которого, впрочем, не только бамбук рос в кудрявом лесу. Никифор был автором еще одного поразительно выстроенного предложения. У него "волны падали вниз стремительным домкратом".

Есть ли в Армении живой аналог литературного персонажа, рожденного гением И.Ильфа и Е.Петрова? Как выясняется, таковых просто куча. Ежедневно СМИ РА пестрят сообщениями о том, что очередной "Гаврила" пустился в поход кудрявым лесом в поисках бамбука. Ну а о количестве волн, что падают в РА стремительным домкратом, и говорить не приходится. Их высота шокирует.

Приведу всего лишь один пример выхода на арену армянского театра политического абсурда очередного персонажа. Армянские СМИ представляют его лаконично - эксперт Эдгар Элбакян. Они же чутко следят за его записями в соцсетях. И на сей раз они решили опубликовать утверждение Эдгара о том, что "в вопросе земель армянские женщины более требовательные, чем мужчины".

Такой вывод Элбакян сделал не в ходе долгих личных бдений за армянскими мужчинами и женщинами, а на базе данных проведенных в РА соцопросов."Так, 54% женщин хотят возвращения всех довоенных земель Карабаха, в то время как о том же упомянули 39,8% мужчин", добавил конкретики в свои умозаключения армянский "Ляпис-Трубецкой".

К слову, он так и не указал, кто, когда и с каким количеством респондентов проводил все эти соцопросы. Впрочем, даже без этого виден кудрявый лес бамбуковых выводов этого армянского эксперта. Который видимо и сам не понимает абсурдность ситуации, при которой ведутся рассуждения о каких-то "довоенных землях Карабаха". Ведь, в реальности все было по другому.

Карабах был, есть и будет территорией Азербайджана. Все мировое сообщество признает и признавало это. При этом, 20% азербайджанских земель до 44-дневной войны находилось под армянской оккупацией. А в результате этой войны азербайджанская армия разгромила оккупантов, обнулила все мифы противника, освободила свои земли и вынудила премьер-министра РА Никола Пашиняна подписать, по сути, акт о капитуляции. Официально он называется трехстронним заявлением от 10 ноября 2020 года.

То есть, скоро уже исполнится два года с момента начала 44-дневной войны и подписания Арменией этого заявления. В освобожденной Шуше уже были проведены фестивали "Хары Бюльбюль" и иные международные мероприятия. Сдан в эксплуатацию международный аэропорт в Физули, а скоро будут сданы еще два международных аэропорта на освобожденных территориях. Которые уже принимают своих истинных хозяев.

И тут появляется Эдгар Элбакян, выводы которого "падают вниз стремительным домкратом". Он, непонятно с какой стати, решил узнать, кого в РА больше среди любителей фантастики - мужчин или женщин. Выяснил, что женщин. Армянские мужчины, более четко помнящие итоги 44-дневной войны, понимают, что возврата к прежнему просто не может быть. Тем более, что о том же им дала понять блестяще проведенная операция "Возмездие".

Но, кудряво-бамбуковое выступление армянского "Ляписа-Трубецкого" включало в себя еще один "шедевр". Согласно ему 70,7% армянских мужчин считают, что на нападение Азербайджана следует ответить применением ВС, а среди женщин это число составляет 49%. Как-то совсем уж стремительно падал армянский домкрат!

Потому что Азербайджан на Армению никогда не нападал. Мы только освободили свои земли. Стало быть, какая-то странная "храбрость" у армянских мужчин, готовых участвовать в войне, которой не было и нет. "Это нельзя объяснить иначе, как биологическим детерминизмом, запрещенным западной псевдонаукой", с присущим армянам пафосом произнес Эдгар.

Нам же остается только с иронией наблюдать за тем, как в РА трибуну предоставляют поистине комическим персонажам, которые сообщают согражданам о совершенно бесполезных выводах, апеллируя к каким-то нелепым соцопросам. Очевидно же, что все они, соцопросы и их оглашающие, не в состоянии изменить новую реальность, при которой Азербайджан диктует правила игры в регионе. Оставляя гражданам РА возможность идти кудрявым лесом за бамбуком, наблюдая за стремительно падающим домкратом.