Сожжение армянами домов в Лачине повлечет за собой военную и правовую ответственность

До Первой Карабахской войны армяне составляли около одного процента населения Лачинского района, и все, кто живут сегодня в этом районе, это незаконные поселенцы, прибывшие туда с Ближнего Востока и из Армении. Их статус, согласно международному праву, является незаконным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя развитие ситуации вокруг освобождения армянами территории Лачинского района.

Шафиев обратил наше внимание на то, что, несмотря на весь поднятый Арменией и диаспорой шум, помимо прожженных лоббистов никто никакой реакции на сегодняшнюю ситуацию не продемонстрировал. Ни одна из стран, задействованных ранее в переговорном процессе, не высказала реакции, потому что все понимают - это территория Азербайджана и она должна вернуться под его контроль. Причем, она должна вернуться даже при раскладе, предусмотренном так называемыми мадридскими принципами, подчеркнул наш собеседник.

По мнению Шафиева, обсуждения на армянской стороне темы "сжигать или не сжигать" дома, оставляемые в Лачине, выглядят странно.

"Если армяне сделают и в Лачине то, что сотворили при выезде из Кяльбаджара, то нужно будет предпринимать какие-то жесткие меры, в том числе по военной и юридической линии. Думаю, осознают это и в Ханкенди. Что касается появления в Забухе представителя сепаратистской верхушки Виталия Баласаняна в сопровождении официальных лиц Азербайджана, то по всему видно, что до сепаратистов начала доходить безвыходность положения. Поэтому сам отъявленный сепаратист Баласанян занимается выводом незаконных поселенцев из Лачина. Рано или поздно все осознают, что территории непременно перейдут под административный контроль Азербайджана, в том числе те, которые сейчас находятся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента", - сказал председатель правления Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева