Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом глава МИД написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Сердечно поздравляю азербайджанский народ с 8 Ноября - Днем Победы!

Да упокоит Аллах души наших шехидов, павших за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, и желаю крепкого здоровья нашим ветеранам.

Да здравствует Азербайджан", - отметил он.