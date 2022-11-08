https://news.day.az/politics/1509709.html Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО
Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил азербайджанский народ с 8 ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД написал во вторник на своей странице в Twitter.
"Сердечно поздравляю азербайджанский народ с 8 Ноября - Днем Победы!
Да упокоит Аллах души наших шехидов, павших за территориальную целостность и суверенитет нашей страны, и желаю крепкого здоровья нашим ветеранам.
Да здравствует Азербайджан", - отметил он.
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