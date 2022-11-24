Подписан меморандум о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Камбоджи

В рамках официального визита в Королевство Камбоджа председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Камбоджи Акка Моха Понхеа Чакри Хенг Самрин.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, после встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между парламентами Азербайджана и Камбоджи.

Было отмечено, что этот документ послужит расширению нашей парламентской дипломатии и укреплению наших двусторонних связей.