В Стамбуле состоялась встреча азербайджанских деятелей науки мира

В турецком городе Стамбул состоялась встреча по подготовке к Форуму азербайджанских ученых мира (встреча азербайджанских деятелей науки мира).

Как передает Day.Az, на мероприятии, начавшемся с исполнения государственных гимнов Турции и Азербайджана, была почтена память шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность двух стран.

Открывая встречу, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов отметил значение мероприятия и напомнил о прозвучавшей на проведенном в Шуше Съезде Победы рекомендации Президента Азербайджана Ильхама Алиева, связанной с консолидацией сил азербайджанских ученых, проживающих за рубежом. Он подчеркнул, что именно после этой рекомендации состоялись обсуждения, связанные с проведением встреч азербайджанских ученых, использованием их потенциала в интересах Азербайджана. "Намечены большие цели. На нынешнем мероприятии обстоятельно будет внесена ясность в эти цели. Наши соотечественники, в особенности, деятели науки, проживающие в других странах, должны вносить вклад в доведение до мировой общественности азербайджанских реалий, правового дела нашего народа, в борьбу наших соотечественников, проживающих в Южном Азербайджане, за свои права. B этом контексте ваше организационное становление и координация деятельности представляют особое значение", - сказал председатель комитета.

К мероприятию с участием 20 ученых из 14 стран (Tурции, США, Франции, Канады, Германии, Австрии, Казахстана, Кыргызстана, России, Грузии, Южной Кореи, Эстонии, Швеции, Египта) подключились в онлайн формате азербайджанские ученые из четырех стран (Китая, Японии, Омана и Саудовской Аравии).

Заместитель председателя правления Федерации обществ турецко-азербайджанской дружбы Парвиз Мамедзаде, выступая на встрече после показа видеоролика, посвященного Дню Победы нашей страны, поприветствовал ученых и подчеркнул большое значение встречи.

Член Совета Академии наук Турции, ректор Университета Сабахаттин Заим проф. доктор Ахмет Джеват Аджар говорил о важности и особом значении сегодня совместных исследований турецких и азербайджанских врачей в мире.

Руководитель Агентства по гарантии качества в сфере образования Улькер Саттарова выразила уверенность в том, что нынешняя встреча внесет вклад в дело привлечения международных научных проектов в Азербайджан и формирование молодых ученых.

Профессор Мюнхенского центра имени Гельмгольца (Институт вычислительной биологии), первый азербайджанский ученый, получивший премию Гумбольдта, заслуженный деятель науки Азербайджана Масуд Эфендиев, коснувшись значения встречи, зачитал поздравительное послание лауреата Нобелевской премии, заведующего кафедрой химии Даны и Дэвида Дорнсайф Университета Южной Калифорнии, известного американского и израильского ученого Арье Варшела (Arieh Warshel), адресованное участникам мероприятия. Aрье Варшел пожелал успехов участникам Стамбульской встречи, назвал проведение предстоящего в следующем году форума азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, важной инициативой и отметил, что принял приглашение на Форум азербайджанских ученых мира.

Бывший президент Университета Ватерлоо канадской провинции Онтарио, профессор по механической инженерии Феридун Хамдуллахпур выступил с презентацией на тему "Треугольник Наука/искусство-Общество-Экономика в стремительно меняющемся мире".

На мероприятии в соответствии с концепцией были рассмотрены цели встречи, заслушаны мнения и предложения участников, сформированы рабочие группы по определению тем и формата обсуждений.

Состоялся обмен мнениями о выборе страны и приемлемого времени проведения Форума азербайджанских ученых мира.