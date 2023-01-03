Позиция проигравшего

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Ляман Зейналова

На фоне продолжающейся мирной акции протеста азербайджанцев против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе МИД Армении сделал очередное заявление, которое вызывает недоумение.

Так, придерживаясь основной неконструктивной линии Армении, МИД в своем заявлении утверждает, что якобы Азербайджан уже третью неделю блокирует Лачинскую дорогу, тем самым создавая "гуманитарную катастрофу".

Утверждения внешнеполитического ведомства Армении не имеют под собой никаких оснований, так как фактически Лачинская дорога открыта для гуманитарных целей. Каждый день публикуются фото и видео-материалы, показывающие беспрепятственный проезд машин снабжения, легковых машин, карет скорой помощи по этой дороге. Только сегодня по дороге проехали более 15 машин.

Такого рода заявления, и действия Армении обречены на провал, точно также как недавняя неудачная попытка Еревана с помощью Франции провести в Совете безопасности ООН антиазербайджанскую резолюцию в связи с ситуацией вокруг Лачинской дороги. Франция, будучи членом Совета безопасности ООН, за 10 дней не смогла провести это заявление, что в прямом смысле этого слова большой позор для Парижа и разгром франко-армянского тандема.

Трехстороннее заявление, на которое указывает МИД Армении, предусматривает использование Лачинской дороги только в гуманитарных целях. Конечно же, сепаратистов, которые под патронажем Рубена Варданяна наладили в Карабахе незаконный бизнес и занимаются разграблением природных ресурсов Азербайьжана, тревожит, что они не могут провести по Лачинской дороге в Армению добытое золото. По этой причине они хотят преподнести ситуацию как "гуманитарную катастрофу" и добиться международного давления на Азербайджан.

Поэтому такое заявление МИД Армении не служит целям постконфликтной нормализации и направленно на введение международного сообщества в заблуждение.