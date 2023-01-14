То, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его окружение преподносят как "многовекторность" во внешней политике нынешнего официального Еревана, таковым на самом деле не является. Наблюдаемое можно уверенно характеризовать другим термином, который не принято произносить вслух в приличном обществе. Однако находящиеся сегодня у власти в Армении ведут себя крайне неприлично, поскольку являют собой политиков с низкой социальной ответственностью.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

Как отметил наш собеседник, ни для кого из здравомыслящих людей не секрет, что само существование Армении как государства и сохранение армянского этноса есть заслуга Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации - по факту одной великой державы, в разные исторические периоды имевшие перечисленные названия.

"В современной Армении, по приказу с Запада, услужливо исполняемого Пашиняном и другими ереванскими марионетками, стараются стереть из памяти народа историческую память. В случае сохранения у власти Пашиняна и его своры Армению ожидают печальные последствия и фактический распад. Азербайджан, Иран, Турция и даже Грузия имеют в разной степени обоснованности территориальные претензии и, выйди Ереван из-под защиты Москвы, от Армении мало что останется", - предупредил российский политолог.

По его словам, ни Франция, ни тем более США спасать Армению не станут.

"Армения нужна им лишь в качестве инструмента для создания нестабильности в регионе, рычага давления на все те же Россию, Азербайджан, Иран и Турцию. Руками Пашиняна Макрон сейчас мстит Кремлю за вытеснение из Западной и Центральной Африки - в частности, из Мали и ЦАР. Пытаясь увести Армению из ОДКБ и ЕАЭС, в наивной надежде, что это разрушит оба союза.

Однако ничего из этой авантюры не выйдет, а если "тряпичный фантош" Пашинян и далее будет мнить себя "Николом Всемогущим", то его ожидает участь одного известного резиноизделия, которым попользуются и выбросят свои же западные хозяева", - заключил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов