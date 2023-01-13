Организация тюркских государств обеспокоена грабежом месторождений полезных ископаемых в Карабахе
Секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) серьезно обеспокоен незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана Арменией и другими преступными элементами. Это стало причиной мирных протестов представителей гражданского общества Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу говорится в заявлении Секретариата ОТГ.
"Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана, их вывоз в Армению, незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана и минирование территорий страны подрывают процесс нормализации отношений между сторонами и не служат обеспечению мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.
Секретариат ОТГ призвал к немедленному прекращению вышеупомянутых незаконных действий и поддерживает все усилия Азербайджана.
"Секретариат ОТГ также поддерживает мирные протесты экоактивистов, представителей НПО на дороге Лачин-Ханкенди и принимает мирную повестку дня, выдвинутую Азербайджаном для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.
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