Организация тюркских государств обеспокоена грабежом месторождений полезных ископаемых в Карабахе

Секретариат Организации тюркских государств (ОТГ) серьезно обеспокоен незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана Арменией и другими преступными элементами. Это стало причиной мирных протестов представителей гражданского общества Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу говорится в заявлении Секретариата ОТГ.

"Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана, их вывоз в Армению, незаконное присутствие остатков вооруженных сил Армении на территории Азербайджана и минирование территорий страны подрывают процесс нормализации отношений между сторонами и не служат обеспечению мира и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.

Секретариат ОТГ призвал к немедленному прекращению вышеупомянутых незаконных действий и поддерживает все усилия Азербайджана.

"Секретариат ОТГ также поддерживает мирные протесты экоактивистов, представителей НПО на дороге Лачин-Ханкенди и принимает мирную повестку дня, выдвинутую Азербайджаном для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.