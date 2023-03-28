РМК пренебрегает миротворческой миссией, становясь на сторону сепаратистов

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Чрезвычайный и Полномочный посол

Сегодня территориальную целостность Азербайджанской Республики уже никто не ставит под сомнение. Даже Никол Воваевич Пашинян. Карабахский регион Азербайджана - это Азербайджанская Республика. Все, что происходит в этом регионе, относится к внутренним делам Азербайджана: и обеспечение безопасности, и обеспечение прав и свобод граждан страны и временно находящихся там иностранных граждан и лиц без гражданства. Азербайджанская Республика, ее Конституция и Президент гарантируют вышесказанное.

События в зоне временного размещения российских миротворцев вызвали, как и ожидалось, бурную реакцию на армянской и российской стороне. Совершенно законные действия Азербайджанской армии были названы нарушающими какие-то там пункты Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В частности, об этом говорилось в бюллетене Минобороны России.

Прежде всего, должен сказать, что нахождение самого российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана является нелегитимным. В соответствии с пунктом 4 Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". РМК был введен без обеспечения вывода армянских вооруженных сил, что и делает пребывание контингента в Карабахском регионе Азербайджана нелегитимным. В этом вина самого РМК, не обеспечившего требования пункта 4 Заявления.

Сделать пребывание РМК в зоне ответственности в Карабахе легитимным может только вывод из Карабаха армянских вооруженных сил, требовать который мы уже устали. Осознание миротворческим контингентом необходимости выполнения положений трехстороннего международного документа - путь к его легитимации. В противном случае пребывание его в Карабахе является не соответствующим положениям Трехстороннего заявления.

Но реалии показывают, что РМК не только не собирается легитимировать свое присутствие в Карабахе путем выполнения пункта 4 Трехстороннего заявления в полном объеме, но и втягивается из коррупционных соображений в схемы по обеспечению незаконной доставки на территорию Карабахского региона Азербайджанской Республики военной техники, оружия, мин и других боеприпасов для находящихся под их прикрытием незаконных армянских вооруженных формирований. Тем самым РМК, пренебрегая своей миротворческой миссией, становится на сторону сепаратистов, что априори приводит его к утрате статуса миротворца.

Далее вновь обратимся к тексту Трехстороннего заявления. Во втором абзаце пункта 6 этого документа обозначена цель пребывания миротворческого контингента - "для охраны этого маршрута". А в третьем абзаце этого же пункта установлено, что "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Мало-мальски образованному лицу ясна разница между обеспечением "охраны" и "гарантией безопасности". Поэтому ВС Азербайджана должны присутствовать там, где они гарантируют безопасность. Но при этом складывается парадоксальная ситуация, когда тот, кто обязан лишь охранять, препятствует выполнению обязанностей тем, кто обеспечивает безопасность. Как можно гарантировать где-то безопасность, не присутствуя на этой территории?

Но это лишь элементарная логика. Если же мы обратим внимание на то, что Вооруженные Силы Азербайджана находятся на суверенной территории Азербайджана, то вызывает удивление беспокойство по этому поводу РМК. Кстати, того РМК, который сопровождал еще несколько дней назад незаконные доставки военной техники и вооружений на суверенную территорию Азербайджана для находящихся там незаконно вооруженных сил Республики Армения.

Теперь о КПП. Он устанавливается не на Лачинской дороге, а на государственной границе! И никто не может запретить Азербайджану это сделать. Во-первых, потому что это суверенное право государства. Во-вторых, так поступают все другие государства в мире, и ни одно государство не убирает свои КПП по чьему-то желанию или "хотелке". В-третьих, в Трехстороннем заявлении нет ни одного слова, запрещающего Азербайджану установить КПП на границе. В-четвертых, в соответствии с вышеупомянутым пунктом 6 Заявления "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Только лишь. А в соответствии с пунктом 9 - "Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Следовательно, в Трехстороннем заявлении не предусмотрено "беспрепятственное" передвижение по Лачинскому коридору.

Надо только правильно читать международные документы!

В заключении хотелось бы обратить внимание на пассивность развернутого в соответствии с пунктом 5 Трехстороннего заявления в целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей Мониторингового центра по контролю за прекращением огня. Мне кажется, Азербайджан, в связи с участившимися вооруженными провокациями со стороны оставшихся в Карабахе армянских вооруженных сил, вправе требовать от этого Центра осуществления эффективного контроля в соответствии с Трехсторонним заявлением.