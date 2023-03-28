В Армении ещё сильнее ухудшается ситуация с правами человека

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы об ухудшении ситуации с правами человека в Армении.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке

Ситуация с правами человека при правительстве Армении находится на грани полного упадка. Преследования и убийства общественных и политических деятелей в стране приобрели большой размах после всплеска недовольства действующей властью Никола Пашиняна.

Все эти вопросы восходят к трехстороннему заявлению по Карабаху от 10 ноября 2020 года, в результате которого тысячи протестующих вышли на улицы Армении и штурмовали здание Национального собрания в Ереване. Армяне также проводили многочисленные акции протеста и марши по всему миру в знак протеста против итогов второй карабахской войны. Протесты продолжались до мая 2021 года, когда в Ереване и других городах прошли демонстрации с требованием отставки премьер-министра.

Полицейское насилие и аресты

С 1 мая 2022 года тысячи демонстрантов, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вышли на улицы Еревана, устраивая акции гражданского неповиновения, устраивая шествия, сидячие забастовки и пытаясь перекрыть основные магистрали в центре столицы. 2 мая полиция Еревана задержала не менее 244 демонстрантов, многих из которых обвинили в неподчинении официальным приказам. По словам представителя полиции, к 3 мая было арестовано не менее 70 демонстрантов.

Кроме того, источники сообщили о более чем 580 задержаниях демонстрантов полицией Армении, и они были зарегистрированы с ноября 2020 года по май 2021 года.

Полиция применила силу, чтобы подавить протестующих. Демонстранты и представители СМИ подверглись физическим нападениям и оскорблениям.

Что касается некоторых фактов об убийствах активных участников митингов, то дело Гарника Петросяна (1993 г.р.) остается туманным. Петросян, один из протестующих, вошедших в здание парламента, был найден мертвым под мостом 13 ноября 2020 года, через час после допроса.

Сильная негативная реакция на решения Пашиняна и неспособность правительства выполнять взятые на себя обязательства втянули его в очередной катаклизм.

В начале апреля 2022 года в Армении начались протесты в связи с выполнением трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и перспективами возможного заключения мирного договора с Азербайджаном после встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна в Брюсселе 6 апреля 2022 г., организованной Европейским советом. В акции протеста приняли участие активисты различных оппозиционных сил и родственники погибших и раненых военнослужащих Второй карабахской войны.

Протесты продолжались до июня, когда в Ереване и других городах прошли демонстрации с требованием отставки правительства. Полиция задержала десятки демонстрантов, которые маршировали и перекрыли дороги в столицу Армении Ереван, призывая к отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

По официальным данным, по состоянию на 6 июня 2022 года задержано более 2100 участников. Полиция жестоко обращалась как с протестующими, так и со СМИ, освещающими события, с такой силой, что активисты назвали это "жестоким". Во время митингов на улице Прошяна полиция стреляла в протестующих светошумовыми гранатами с истекшим сроком годности, в результате чего десятки человек получили ранения.

Короче говоря, жестокость, примененная во время митинга, была исключительной с точки зрения подавления бушующей массы по всей стране.

Преследования в политическом столпотворении

Армения была охвачена глубоким политическим хаосом в то время, когда альянс Пашиняна "Мой шаг" одержал победу в 2018 году. В то время как прозападная правящая партия Пашиняна пыталась устранить российское влияние, оппозиция приблизилась к Москве, прося спасения.

Между властью и оппозицией начались глубокие противоречия, вынудившие правительство прибегнуть к жестким мерам. Таким образом, гонения и аресты приняли в стране огромный размах, что нанесло большой ущерб имиджу правительства. Это также отодвинуло Армению на второй план как во внутренней, так и во внешней политике.

Когда Пашинян начал вытеснять пророссийскую оппозицию, он был более чем уверен, что в одиночку аннексирует оккупированные территории Азербайджана благодаря своим покровителям на западе. Однако он забыл, что Армения не является соседом Франции или США, а находится на Южном Кавказе, где ее самым большим отрекшимся покровителем является Россия.