Пытаясь убить депутата, режим мулл выстрелил в самого себя

Автор: Эльчин Алыоглу

Иран, записавший Азербайджан в список своих врагов, хочет использовать все возможные средства в попытках ослабить нашу страну, запугать наш народ и разрушить наше государство. Сделать он это, конечно не в силах, но его желание так же сильно, как страдание накромана, которого не может отпустить его зависимость.

...Мамед Саид Ордубади не ошибся, назвав столицу страны, ныне именуемой Ираном, "Грозным Тегераном". Тегерана боятся, потому что власть там является теократичной и клерикаленой. Муллакратия - это режим, не имеющий аналогов в мире по агрессивности и нетерпимости. Пытаясь запугивать, он является источником реальной опасности для всех соседних стран. Но при этом режим боится сам.

Для Азербайджана тегеранский режим - это хаотичная система, которая видит в нас мишень и пытается ее контролировать. Покушение на депутата Фазиля Мустафы перед его домом является явным террористическим актом. Этот поступок был направлен не только против депутата, ибо настоящая мишень - азербайджанское государство и общество.

Напомним, что Фазиль Мустафа был получил ранения из автомата Калашникова. Не надо думать, что человек или лица, стрелявшие в депутата перед его домом, дилетанты.

Потому что это не так.

На первый взгляд депутат должен был быть убит, но Фазиль Мустафа был ранен в ногу и плечо. Неужели террорист был неподготовлен, а спецслужбы Ирана не знали о его навыках, посылая на "задание?

Ответ на вопрос отрицательный, потому что разведывательные и контрразведывательные структуры Исламской Республики Иран, особенно ответственные за убийства, диверсионные и террористические акты за пределами страны, отличаются особой жестокостью.

Люди, которых выбирают в Иране для совершения убийств или терактов, отличаются своей аккуратностью и намерением полностью выполнить поставленную задачу.

Человек, стрелявший в Фазиля Мустафу, тоже не был дилетантом: то, как он профессионально скрылся с места преступления, доказывает это.

Преступник до сих пор на свободе, но стоящая за этим сила, заказчик, легко определима. Тень теракта падает на Тегеран. На тот Тегеран, который пытался осуществлять непрерывные террористические акты в Азербайджане, но не преуспел ни в одном из них.

Не теорема, а аксиома, что и за убийством академика Зии Буньядова и писателя Рафика Таги стоит тегеранский режим.

В 2012 году, когда в Баку проходил песенный конкурс "Евровидение", именно тайные структуры Ирана намеревались совершить кровавый теракт в городе.

Фазиль Мустафа не самый известный политик страны, самый популярный депутат или известный публицист. Но, несмотря на это, он является одним из тех, кто ненавидит деятелей, которые притворяются, что не поклоняются слепо Ирану, а на самом деле, тайком, действуют по его инструкциям и приказам. Эти лица являются предателями и считают Азербайджан и азербайджанцев препятствием для Тегерана.

Организация, осуществление, а затем якобы "расследование" теракта против нашего посольства в Тегеране разрушили доверие к иранским властям, которое и без того было на крайнем минимуме.

Иран, рассматривающий терроризм как средство борьбы и установивший тесные связи с террористическими организациями в разных странах мира, финансирует некоторые из этих группировок, вооружает их, оказывает им идеологическую и политическую поддержку, стремясь любой ценой ослабить Азербайджан.

Сильный Азербайджан - страшный сон для режима мулл, потому что в таком случае национальное пробуждение в Южном Азербайджане ускорится и расширится, а Тебриз укажет веками пьющему кровь наших соотечественников Тегерану на место.

Хотя причин ненависти у интриганов в Иране к нам много, среди есть и искаженная форма инстинкта самозащиты: Тегеран опасается, что наши 35 миллионов соотечественников в ИРИ объединятся как кулак, и тогда этот кулак ударит в дыхалку грязного режима мулл.

Теракт против Фазиля Мустафы - результат этого страха.

Неслучайно всего лишь через 30 минут (!) после покушения на депутата иранские СМИ написали, что "в Азербайджане был расстрелян депутат, поддерживающий сионизм". При том, что в азербайджанских СМИ пока не было никаких новостей о произошедшем. То есть, СМИ Ирана знали заранее.

На одном из Telegram-каналов, подконтрольных иранскому "Корпусу стражей исламской революции", вообще было написано, что "известный своими антииранскими и антиисламскими высказываниями Фазиль Мустафа убит".

Теракт, между прочим, был совершен произошел 28 марта - в День профессионального праздника работников Службы государственной безопасности и внешней разведки Азербайджана, и за день до официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Израиль, и торжественного открытия нашего посольства в Израиле.

Вторая Карабахская война довела муллакратию в Иране до состояния истерии.

Тегеранский режим, который всегда полностью поддерживал оккупанта-Армению, во время 44-дневной войны отправлял Еревану оружие и боеприпасы, желая поражения Азербайджану. По этой причине во время войны ни один из руководителей иранского правительства не выступил с заявлением в поддержку Баку.

Муллакратия с нетерпением ждала поворота войны. Ненависть и гнев тегеранского режима достигли такого уровня, что во время войны иранские военные перешли границу в районе Худафаринского моста и заблокировали наших солдат и попытались предотвратить контр-наступительную операцию. Наши солдаты их, конечно, выгнали, но операция затянулась на 24 дня. Кто знает, сколько наших солдат погибло по вине Тегерана, ведь, не будем забывать, что во время войны Иран непрерывно и бесперебойно передавал в Армению и разведданные о передвижении нашей армии.

Теперь, угрожая Азербайджану, режим мулл пытается защитить свою власть, которая месяцами сотрясается от протестов.

Укрепление позиций Азербайджана в мировой экономике и политике, восходящее развитие его отношений со странами Запада и Израилем, создание новых геополитических реалий на Южном Кавказе и их детерминация, а также признание нашей страны маяком, очень пугают режим в Тегеране.

Именно поэтому он сейчас в истерике делает заявления, которые могут превратить наши двусторонние отношения в конфронтацию.

Однако режим мулл забывает, что этот путь ведет его в очень опасном направлении. Но пульсирующая в агонии муллакратия изо всех сил пытается найти выход из тяжелого кризиса, с которым она столкнулась, однако, может не вернуться с этого пути...