Еще одна причина не доверять мониторинговой миссии Евросоюза

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Мониторинговая миссия Евросоюза, размещенная в Армении для высматривания в бинокли признаков "агрессии" Азербайджана, не перестает удивлять своей "объективностью".

Напомним, что миссия мониторит азербайджанскую границу без согласования с Баку, что является нарушением всех возможных международных норм. А на днях ее руководитель Маркус Риттер со слов армянской общественности уверенно заявил о якобы готовящемся Азербайджаном наступлении. Теперь же выясняется, что в ее состав включены этнические армяне. Деятели армянского происхождения рассматривают в бинокль территорию нашей страны, посты Азербайджанской армии. Как мило, однако... Как, например, вот этот депутат шведского парламента.

В Швеции не нашлось депутатов неармянского происхождения, чтобы позволить и без того вызывающей множество вопросов миссии выглядеть хотя бы с этой стороны объективной и нейтральной?

Вообще, интересно было бы ознакомиться с составом этой сомнительной миссии. Должны же мы знать, кто с той стороны условной границы пялится на наши земли в военные бинокли. Огласите весь список, пожалуйста...