Старуха Нэнси Пелоси отрабатывает гонорары армянского лобби

Автор: Мехти Ахмедзаде

24 апреля мировое армянство собирается поминать не имевший место быть "геноцид армян", в связи с чем некоторые продажные американские политики, агенты армянского лобби, уже начали выступать перед потенциальным электоратом. Вчера об интересах глагольствовал конгрессмен Адам Шифф, вешая лапшу на уши своим коллегам о том, как "Азербайджан не хочет мира", затем сказки рассказывал находящийся под следствием ФБР Боб Менендес, а теперь в ход пустилась и Ненси Пелоси.

Перед тем, как приведем ее слова, отметим, что составшиеся в ноябре прошлого выборы в США оказались совсем не в пользу этих трех лиц. Например, старушка Пелоси перед ними внезапно очутилась в Ереване, где поддержала армян, навешала им на уши тысячи обещаний ради голосов, но не смогла набрать необходимых недостоющих процентиков. В итоге она лишилась места спикера Палаты представителей (третьего по значимости после постов Президента и Вице-Президента США).

Ныне Нэнси - рядовой член Конгресса, лишившийся охраны и правительственного самолета. Тем не менее, старушка не теряет надежду и готовится к следующим выборам, которые состоятся Бог знает когда.

Вернемся к ее словам. Пелоси вдруг решила заявить, что "всеобъемлющее и окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть путем переговоров, чтобы можно было проложить путь к миру и безопасности".

Об этом она заявила в ходе мероприятия, организованного в Конгрессе США, где обсуждался тот самый не имевший место быть "геноцид".

Пелоси отметила, что в Конгрессе сосредоточены на применении Азербайджаном силы против "Нагорного Карабаха".

"Поддержка армянского народа выходит за рамки предпочтений и политики. Америка будет там, потому что Армения держит фронт в битве между демократией и автократией. Мы видели это, когда были там, - сказала Пелоси, напомнив о своем прошлогоднем визите в Армени, где она посетила мемориал "геноцида армян".

По ее словам, так она подтвердила твердое убеждение, что "чудовищные преступления против человечества никогда не должны быть забыты".

"Мы должны сделать так, чтобы эти злодеяния больше никогда не повторились", - заключила Пелоси.

Ну, что сказать? Прекрасная речь для потенциального электората, который известен тем, что из года в год не учится на ошибках и слепо верит тем, кому нужны лишь голоса и гонорары.

Любой интересующийся политикой человек мог предсказать, что после поражения на выборах она периодически будет выступать в ходе заседаний Конгресса в поддержку своих армянских друзей против Азербайджана и Турции, отрабатывая щедрые пожертвования армянской диаспоры.

Но никакие изречения не изменят реальности. Нет никакого "Нагорного Карабаха", не было никакого "геноцида", а карабахский конфлит уже решен, ибо Азербайджан поставил точку в вопросе, освободив свои территории от армянской оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Пелоси также говорила о демократии в Армении, но сегодня же армянский парламент в очередной раз доказал, что ничего подобного в этой стране не существовало и не будет существовать - опять был скандал и драк между депутатами, опять спикер Ален Симонян опять угрожал плеваться в любой, опять силовики силой вывели несогласных...

Армянское лобби в США довольно долгое время посредством своих каналов в американском правительстве пыталось хоть как-то оказать давление на Азербайджан, параллельно ведя клеветнеческую черную кампанию против нашей страны. Список коррумпированных армянами конгрессменов и сенаторов велик, но многие из них лишь потерпели крах, ведя такую деятельность. Пелоси, Шифф и Менендес тому прекрасный пример.

Такие беспринципные люди давно находятся в агентуре у армянского лобби и работают во вред американского правительства и народа. Но, делая пакости, они не учли одного - американцы прекрасно видели, чем занимались избранные ими политики.

Ни Нэнси, ни Шифф, ни другие новоявленные и старые "друзья" не помогут армянству вернуться назад во времени и вновь раскрутить зловещую спираль конфликта. Есть только один выход - забыть про все иллюзии и реально оценить ситуацию. У Армении лишь есть одна возможность - принять мирные предложения Азербайджана и начать диалог и примирение, которые приведут к долгосрочному миру и стабильности в регионе, иначе никакие покровители и заступники не помогут избежать очередного разгрома.