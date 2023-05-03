Армения готовит будущих террористов на глазах у международного сообщества

Автор: Эльвин Сахаватоглы

В Армении подготавливают военизированные отряды с несовершеннолетними лицами.Изображения по этому поводу были распространены в социальных сетях. Видео было снято в селе Нор Артамет, расположенном на севере Еревана.

Несовершеннолетних, поступающих в военизированные формирования, обучают диверсиям и убийствам людей на территории Азербайджана. Их также обучают обращению с оружием и боевым приемам.

По снимкам видно, что большинству детей, проходящих обучение, 10-15 лет. В ассоциациях используется символика террористической организации АСАЛА.

Организации, являющиеся источником ненависти в Армении

Известно, что официальный Ереван во все времена использовал детей как военное орудие. Но эта тенденция стала более заметной после Второй карабахской войны.

Например, после войны появились новости, фотографии и видеоролики о бывших солдатах, приехавших в Армению из разных стран мира и обучающих несовершеннолетних боевым искусствам.

Перед подростками, участвующими в тренировке, ставятся боевые задачи.

В октябре 2021 года в новостях сообщалось, что военнослужащий-ветеран армянского происхождения Арам прибыл в Армению из США и проводит военную подготовку подростков.

Во время тренировки юношам давалость задание захватить впереди стоящий холм.

СМИ писали, что эти события происходят в нескольких километрах от границы с Азербайджаном.

На этом использование Арменией детей в качестве военного инструмента не заканчивается. VoMa, Tigran Mets (Тигран Великий), POGA, Apaga Zinvor (Солдат будущего), ATAN, Fenix, действующие под названием "Военный учебный центр" в стране, прививают армянским детям ненависть к Азербайджану и Турции, они воспитываются как расисты и реваншисты.

Группа VoMa особенно активна в этом вопросе. Члены этой группы занимаются "промыванием мозгов" маленьких детей.

Поддержка властями Армении подготовки террористов

Систематическая организация тренингов, наличие тренеров из-за рубежа, открытая и официальная деятельность организаций, осуществляющих процесс, свидетельствуют об особой заинтересованности руководства Армении в этом вопросе.

Другими словами, "промывание мозгов" детей в Армении осуществляется на государственном уровне.

Примечательно, что Ереван, с одной стороны, создает все условия для того, чтобы несовершеннолетние росли в духе ненависти к Азербайджану, а с другой стороны, заявляет, что хочет добиться мира.

Интересно, как можно достичь мира с обществом, проникнутым реваншистскими, расистскими и захватническими настроениями?

Если Армения действительно хочет примирения, она должна в первую очередь прекратить пропаганду ненависти внутри страны, а также обеспечить недопущение детей к военным процессам.

Молчание международного сообщества

Еще одним примечательным моментом является то, что Армения осуществляет пропаганду ненависти на глазах у международного сообщества.

Известно, что Римский статут Международного уголовного суда квалифицирует вовлечение, вербовку или использование детей в возрасте до 15 лет в военных операциях как военное преступление.

Также Организация Объединенных Наций (ООН) отказалась от использования детей в военных процессах и войнах после Второй мировой войны. С 1948 года организация приняла около 15 правовых документов по этому поводу.

Международные документы гласят, что дети до 18 лет не могут быть призваны на срочную военную службу. Но ограничений на "добровольную" военную службу детей, достигших 15-летнего возраста, нет.

Конечно, этот пункт резко увеличивает случаи злоупотреблений, как в Армении. Организации, занимающиеся подготовкой террористов в стране, открыто используют подростков в возрасте до 15 лет в своих целях. В частности, им прививают не только боевые навыки, но и ненависть к азербайджанцам и дух терроризма.

Этот пункт может быть одной из главных угроз долгосрочному миру, к которому стремятся на Южном Кавказе. Но государства, заявляющие о том, что они поддерживают мир в регионе, закрывают глаза на подобного рода антиазербайджанскую пропаганду со стороны Армении и создают атмосферу безнаказанности.

Поэтому Армения продолжает свою реваншистскую, расистскую и оккупационную пропаганду на государственном уровне. Кто может гарантировать, что дети, воспитанные на ненависти, не будут в будущем стремиться к созданию террористических организаций, подобных Дашнакцутюн и АСАЛА?

Поэтому, чтобы предотвратить процесс, в первую очередь должны принять меры власти Армении, заявившие, что они заинтересованы в заключении мирного соглашения с Азербайджаном, а затем международные организации, которые заявляют, что поддерживают мир и безопасность.