Армяне захотели войны с Азербайджаном

Участники всех карабахских войн устроили акцию протеста перед зданием правительства Армении с требование изменить политику по Карабаху.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, протестующие также требуют у властей прекратить "пораженческую политику".

"Если они не в состоянии защитить 120 тысяч карабахцев, то пусть нас вооружат, мы защитим. Пусть дадут оружие, и мы откроем Лачинскую дорогу", - заявили участники акции.

Митингующие подчеркнули, что не боятся возобновления боевых действий, поскольку в стране и так происхдоит "ползучая оккупация", а армянские военные продолжают гибнуть.

Участники пикета протеста заявили, что правительство должно отреагировать на их требования до вечера, пригрозив в противном случае установить палатки и устроить бессрочную акцию протеста.

Они также сообщили, что уже проводили пикет, но из аппарата премьера попросили 10 дней для решения проблемы, ничего в итоге не сделав.