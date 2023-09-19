Армянские сепаратисты применили радиопомехи к рейсу Тбилиси-Баку

Армянские незаконные вооруженные формирования применили радиопомехи к самолету рейса Тбилиси-Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

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