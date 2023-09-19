https://news.day.az/politics/1599069.html Армянские сепаратисты применили радиопомехи к рейсу Тбилиси-Баку
Армянские сепаратисты применили радиопомехи к рейсу Тбилиси-Баку
Армянские незаконные вооруженные формирования применили радиопомехи к самолету рейса Тбилиси-Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре