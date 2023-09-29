https://news.day.az/politics/1602378.html Армяне использовали мемориал в память о Второй мировой войне в Карабахе в военных целях - ВИДЕО
Армяне использовали мемориал в память о Второй мировой войне в Карабахе в военных целях - ВИДЕО
В ходе осмотра Карабахского региона в мемориальном комплексе, возведенном в память об участниках Второй мировой войны на территории Ходжавендского района, было обнаружено значительное количество оружия и боеприпасов.
Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджанской Республики.
"Обнаруженное на территории комплекса большое количество боеприпасов и оружия различного калибра доказывает, что мемориал использовался в качестве военного склада", - говорится в информации ведомства.
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