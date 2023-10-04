Прикормленные артисты потребовали освобождения Варданяна

Автор: Мехти Ахмедзаде

27 сентября в азербайджанских СМИ распространилась новость, которую ждали многие после антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахе, - был задержан провокатор Рубен Варданян, который незаконно заселился на территории нашей страны и содействовал армянскому террору в Азербайджане.

Позже в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца. В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление Следственного управления СГБ Азербайджана в отношении Варданяна, занимавшего "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима. На процессе под председательством судьи Ульвии Шукуровой представление было удовлетворено.

Были установлены существенные подозрения в совершении преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

То есть, Варданян получит по заслугам. Ведь Баку предупреждал, говорил - уходи. Рубик не послушался. Теперь пора, как говорится, отдуваться и пощады не будет.

Все вышеперечисленные обвинения являются серьезными преступлениями и все виновные, в том числе Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян и другие будут судимы всей строгости законов АР.

Тем не менее, некоторые "друзья" Рубика в России решили попытаться добиться его освобождения.

Как передает РБК, российские деятели культуры, науки и образования подписали открытое письмо для освобождения Варданяна. Авторы обращения отмечают, что армянский олигарх якобы "всегда выступал против насилия и за равноправный диалог даже в тех случаях, когда вражда кажется непримиримой".

"Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей", - говорится в письме.

Всего обращение подписали 22 человека. Среди них бывший руководитель администрации президента, а ныне председатель совета директоров Московской школы управления Александр Волошин, писатели Евгений Водолазкин и Алла Гербер, бизнесмены Михаил Куснирович и Марк Курцер, режиссеры Павел Лунгин и Александр Сокуров, Наталия Солженицына, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, хореограф Борис Эйфман, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, декан экономфака МГУ Александр Аузан и другие.

Очевидно, что все эти неизвестные никому лица сидят на кормушке Варданяна и отрабатывают зарплату.

Обращаются они ко всем, в чьих силах добиться освобождения...

К кому?

России? Там ясно сказали, что Рубик не гражданин РФ. Не нужно было отказываться и кидать "вторую родину" после того, как заработал за ее счет свои миллионы.

К Франции? Давление захотели оказать на Азербайджан? Ну-ну. Никто не в силах повлиять на решения и действия Баку, ибо мы не Армения, которая преклоняется перед любым новым хозяином. Наша позиция, как независимой и сильной страны, ясна - все бандиты понесут наказания за все преступления.

Шайке подпитанных армянским олигархом общественных деятелей стоило бы понять, что конец тем дням, когда Варданян кормил своими подачками. Зарплаты за это "открытое письмо" они смогут получить лет через 14, когда Рубик отсидит весь срок. И то еще неизвестно, что к тому времени будет с его богатством, которое может в любой момент попасть под западные санкции.

Арест лиц, указанных в уголовном деле, возбужденном соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, по фактам агрессии против Азербайджана, поощрения сепаратизма, террористических актов, совершения военных и других тяжких преступлений против мира и человечности, войны и других тяжких преступлений в отношении военнослужащих и гражданских лиц, находящихся в плену, и других фактов, служит восстановлению справедливости и ставить под сомнение легитимность этих шагов недопустимо.

Лучше найдите себе занятие получше, к примеру, заниматься непосредственно своей работой, а не лезть во внутренние дела Азербайджана, ибо шкуру Варданяна уже не спасти - он сам подписал себе приговор, проигнорировав предупреждения Баку.