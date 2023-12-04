Любовь к коридорам – она проснулась у Еревана слишком поздно

Автор: Лейла Таривердиева

Несколько дней назад Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "План действий на 2024-2026 годы по увеличению транзитного потенциала и поощрению транзитных перевозок по транспортным коридорам, проходящим через территорию Азербайджана". Согласно плану, к 2027 году объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан должен увеличиться до 13,6 миллиона тонн, что, как ожидается, на 27 процентов превысит показатель 2022 года. Достигнуто это будет путем увеличения пропускной способности существующей транспортной инфраструктуры, внедрения инноваций и так далее.

Самое примечательное - это список работ, предусмотренных Планом действий. Он включает строительство новых пунктов пропуска на границах с Грузией и Ираном; проведение реконструкции ж/д Алят-Османлы-Астара; увеличение контейнерной пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта (БМТМП); проведение в БМТМП и на терминале Дюбянди дноуглубительных работ; строительство дополнительных ж/д линий и контейнерного терминала на территории Алятского порта; капремонт железнодорожной станции Главный Алят; улучшение логистической инфраструктуры и так далее.

Нетрудно заметить, что в документе отсутствует упоминание Зангезурского коридора, ничего не говорится о коммуникациях с Арменией вообще. Это не значит, что Азербайджан отказался от прежних планов, просто он больше не считает их приоритетными. Да, транзитный коридор через Зангезур самый короткий и наименее затратный с точки зрения финансов, но затраты энергии и нервов на противодействие армянским спекуляциям и шантажу покровителей Армении куда более невосполнимы.

И вот, именно тогда, когда Азербайджан решил вычеркнуть Армению из своих планов на ближайшие годы, в проармянском лагере началось шевеление. В очередной раз убедившись, что Баку это крепкий орешек, опекуны Армении осознали, что поезд вот-вот наберет скорость и его будет уже не догнать. Тот же помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, что чуть не устроил дипломатический скандал своими заявлениями на недавних слушаниях в Сенате, сегодня снова заговорил о мирном договоре и разблокировании коммуникаций через Армению, которые, дескать, создадут торговый путь в Центральную Азию. "Если торговля сможет идти из Центральной Азии через Азербайджан и Армению в Турцию, то это было бы существенным стимулом для всех стран, расположенных на этом торговом маршруте. И мы бы приветствовали возможность быть частью этого", - заявил О'Брайен.

О звучавших параллельно угрозах в адрес Азербайджана говорить сейчас не будем. До конца года этот деятель собирается посетить Баку, и здесь, думаем, ему популярно объяснят принципы международной дипломатии. Мы же сейчас поговорим о другом. О том, что господин О'Брайен слишком преувеличивает значимость Армении в региональных проектах. Если говорить коротко, то Армения не играет в этих процессах никакой роли и может продолжать к ним не подключаться. Никто ее отсутствия или присутствия не заметит, как никто не замечает этого сейчас.

Идея Зангезурского коридора была фактически даром Азербайджана разгромленному агрессору, единственной возможностью для кооперации, в которой были бы заинтересованы обе стороны. Армяне же ухватились за проект не как за спасительную соломинку, а как за возможность для спекуляций и шантажа. И что особенно симптоматично - в этом их немедленно поддержали внешние акторы. Авторам так называемой смены политического вектора Еревана тоже показалось, что Баку так много говорит о Зангезурском коридоре потому, что этот маршрут ему жизненно необходим. Можно представить, каким ударом стало для всей этой компании подписание меморандума с Ираном и ускорение практических работ по созданию Аразского транспортно-коммуникационного коридора.

Западу никогда не нравилось, что энергетические и транспортные проекты, реализующиеся Азербайджаном, обходят стороной Армению. Еще с 90-х годов делались дипломатические попытки заставить Баку изменить свой подход якобы в интересах мира и нормализации. Только представьте - 20 процентов азербайджанских территорий оккупировано Арменией, а Азербайджан должен был в знак мира и нормализации гонять через ее территорию поезда и энергоресурсы. Каково? Само собой, Армения осталась за бортом. В тот период Европа с американцами не могли особо настаивать, так как факт оккупации, как не крути, а имел место. Однако сейчас, когда Азербайджан сам решил проблему с оккупацией, опекуны армян почему-то решили, что Армения теперь чиста и Баку обязан взять ее в долю.

Ранее богатый дядюшка в лице Евросоюза пообещал Еревану пристроить его в проект экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу Black Sea Energy. В каком качестве, непонятно. Армения не пригодна ни как инвестор, ни как экспортер. Видимо, у европейских папиков свои планы. Впрочем, Black Sea Energy - это проект Евросоюза и Грузии, в котором Азербайджан участвует только как экспортер, поэтому Баку не особо интересно, кого еще подключат к проекту и в каком качестве. Но Срединный коридор совсем другое дело. Тут Азербайджан играет определяющую роль, особенно на участке от порта Алят и дальше в Европу. Наивно думать, что можно его заставить открыть коммуникации, апеллируя к аргументу "ну, оккупации же уже нет". Оккупация не исчезла сама и не была снята добровольно, победа досталась ценой большой крови, а поверженный враг ведет себя слишком уж нагло для того, чтобы рассчитывать на такой простой путь к дивидендам.

Между тем, заметно, что США всерьез намерены протолкнуть Армению в этот наиважнейший континентальный проект. По просьбе армян, в чем нет сомнений. Теперь, когда Азербайджан перестал проявлять интерес к армянскому транзиту, Зангезурский коридор вдруг оказался чрезвычайно важным для армян. Но они не хотят просить, они типа гордые, им хочется, чтобы все выглядело так, будто азербайджанскую сторону заставили, принудили. Такие извращенные подходы к международным отношениям, как правило, демонстрируют закомплексованные и слабые образования, по тем или иным причинам нужные сильным игрокам. Вот надавит Запад - и Баку откажется от иранского транзита и сам прибежит договариваться с Арменией на ее условиях, а она еще будет носом воротить для большего эффекта.

Кстати, о маршруте через Иран. Он очень не нравится американской стороне. И когда О'Брайен грозит Баку, вероятно, он хочет сказать, что Штаты примут Срединный коридор только в том случае, если он будет проходить через Армению. Не исключено, что к поддержке этой позиции американцы пытаются подбить и страны Центральной Азии. Из заявлений помощника Госсекретаря США следует, что позиция американцев такова: транзитный коридор пойдет либо через Армению, либо его не будет вообще. Не суть важно, что Срединный коридор реализуется на другом континенте и к США никакого отношения не имеет. Эта держава привыкла совать свой нос в чужие дела и диктовать правила. Но в этот раз у нее ничего не выйдет. Времена, когда мир приседал и отжимался по указке из Вашингтона, закончились. Европа тоже в последние годы пытается демонстрировать самостоятельность, что можно наблюдать по взаимодействию Евросоюза с Россией в обход санкций и запретов. Несмотря на запрет Штатов, ведущие страны Европы продолжают покупать российский газ и вести опосредованную торговлю. Так же сомнительно, что они пренебрегут собственными интересами и откажутся от использования Срединного коридора по указке США. К тому же, Срединный коридор уже существует - его ветка, идущая через Грузию, успешно функционирует. Зангезурский коридор должен был стать южной веткой этого маршрута. Кто же виноват, что армянская сторона оказалась ни на что не годна? Ереван не привык к участию в международных проектах и не понимает философии международного сотрудничества - что с него взять.

От реализации Аразского коридора в Нахчыван Азербайджан однозначно не откажется. Зангезурский проект тоже может осуществиться, если Армения перестанет кривляться и цепляться за американский подол. Свою часть дороги азербайджанская сторона почти что завершила. В Армении же не приступили даже к разработке ТЭО. О чем вообще может идти разговор в такой ситуации? В отличие от Армении Азербайджан является активным участником международной торговли, ему нельзя стоять на месте и дожидаться милости от природы. Все механизмы запущены и отлажены, партнеры задействованы и делают свою часть работы. Грандиозный коммуникационный маршрут обрастает новыми участниками, модернизируется и расширяется. Все участники проекта - это надежные партнеры и друзья Азербайджана, серьезные суверенные государства, умеющие принимать решения и независимо мыслить. Присутствие в такой команде Армении даже как-то аномально. Она будет постоянно оглядываться на покровителей, бегать к ним с жалобами и опускать шлагбаум по их приказу.

Азербайджан три года предлагал Армении стать частью торговых путей в Центральную Азию. Подчеркнем - именно стать частью, а не создать эти пути. Потому что эти торговые пути уже существуют, расширяются и успешно функционируют. Армения может быть принята в этот клуб только как рядовой член без льгот, а не как учредитель. Не стоит утруждать себя и расписывать, какие чудеса сулит региону армянский транзит. По сути, этот транзит нужен только Армении. Только она нуждается в открытии границ с Турцией и Азербайджаном, а в целом региону и, тем более, трансрегиональным проектам это не очень то и нужно. Ну, не хочет Армения сотрудничать, не хочет строить Зангезурский коридор - это ее личное дело. Тут американские опекуны совершенно правы - никто не имеет права ее заставлять. Да никто и не пытается этого делать.

Срединный коридор со всеми своими сегментами, как и Великий Шелковый путь, принадлежит всем и никто не имеет здесь особых прав. Даже такая держава, как Китай, от участия которой напрямую зависит успех проекта, не вмешивается и не диктует условий. Великий Шелковый путь в свое время подтолкнул развитие многих стран и народов. Срединный коридор станет продолжателем этой традиции. Он уже запустил позитивные процессы и формирует новую экономику в этой части мира. А новая экономика это и новая политика. Армения еще может вскочить на уходящий поезд. Только без лишнего груза.