Армянский антисемитизм реален, и его нельзя игнорировать

"Должно быть совершенно ясно - антисемитизм в Армении существует. Это не азербайджанское изобретение и не израильское. И я считаю своим долгом расскать всем об этой ситуации".

Как передает Day.Az, об этом сказано в статье доктора Элины Бардач-Яловой, опубликованной в онлайн-издании влиятельной газеты Yedioth Ahronot.

Автор отмечает, что уровень ненависти, а также антиизраильских и антиеврейских высказываний в армянском сегменте Интернета значительно возрос за последний год, особенно с начала войны "Железных мечей" в секторе Газа. При этом она отмечает, что с сентября 2023 года единственная синагога в Армении стала объектом трех попыток поджога. Отмечается, что террористическая организация АСАЛА, ответственная за поджоги, угрожала атаковать раввинов и израильтян по всему миру, а также восхваляла ХАМАС и "Хезболлу" после 7 октября. И все это происходило на фоне бездействия местных властей.

В работе также отмечается, что армянский антисемитизм является тенденцией, которую демонстрируют и политические элиты. В качестве доказательства она приводит высказывания Владимира Погосяна, бывшего советника начальника Генштаба Армении, который говорил, что "не признает Холокост", а также заявлял о том, что "у евреев нет права жить на Земле".

Также в работе доктора Бардач-Яловой указывается, что армяне обвиняют Израиль за его якобы роль во Второй Карабахской войне. Как пишет специалист, это привело к тому, что армянские медиа "открыто празднуют резню евреев, которая произошла 7 октября". Одно из армянских СМИ, которое цитирует специалист, назвало нападение на Израиль "высшей справедливостью".

Сложившаяся ситуация не является сюрпризом для Изралия. Об антисемитском фоне, сложившемся в Армении за последний год, министерство по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля упомянуло в своих официальных отчетах, последний из которых был опубликован 25 сентября 2023 года.

В своем документе Министерство по делам диаспоры отметило, что армяне продолжают использовать Холокост в пропагандистских целях, сравнивая массовые убийства евреев во время Второй мировой войны с ситуацией в Карабахе. Кадры освобождения еврейских узников концлагеря Дахау в 1945 году используются в попытке сравнить жизнь евреев во время Холокоста и жизнь армян в Карабахе. Согласно документу, "в социальных сетях Армении продолжают обвинять Израиль и евреев в поддержке Азербайджана, используя при этом антисемитские высказывания".

В работе также подчеркивается, что армянский антисемитизм не является чем-то новым, но годами его значение приуменьшалось. Возведение в Ереване памятника в честь нацистского коллаборациониста Гарегина Нжде и прославление его через статуи в Гюмри и на улицах почти 20 муниципалитетов является одним из действий, которые были полностью проигнорированы Израилем. Также отмечается, что в исследовании "Pew Research Center", проведенном в 2016 году, 32 процента армян сказали, что не примут евреев в качестве граждан своей страны. Это стало наихудшим результатом в Европе.

Автор резюмирует следующими словами: "армянский антисемитизм реален, и его нельзя игнорировать. Понятно, что армянские чиновники пытаются исказить картину и предпочитают вести двойную игру - поддерживая антисемитизм внутри страны и делая вид, что его не существует на международном уровне. Однако факты вполне очевидны, и хотя ситуация с антисемитизмом в Армении ухудшается".

До публикации этой работы мы неоднократно писали о продвижении антисемитизма в Армении. К сожалению, все это время на существование такой проблемы в Армении закрывались глаза. Но сейчас в Израиле начинают осознавать насколько глубоко распространилась эта проблема в армянском обществе.