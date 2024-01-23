По следам одного заявления: о чем говорила в ПАСЕ Дунья Миятович?

Автор: Акпер Гасанов

В целом, это было довольно взвешенное заявление. Эффективная защита прав всех лиц, пострадавших от карабахского конфликта, является залогом успеха мирного процесса. Об этом во время зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, представляя отчет за 2023 год. Есть смысл коснуться деталей речи госпожи Миятович.

Она призвала Ереван и Баку сосредоточиться на защите прав человека во время мирных переговоров. Миятович сначала напомнила, что с 16 по 23 октября 2023 года находилась в Армении, Азербайджане, в том числе и в Карабахском экономическом регионе нашей страны, а затем подчеркнула, что в течение длительного армяно-азербайджанского конфликта были зафиксированы нарушения прав человека. Да, такие нарушения имели место. С армянской стороны, которая почти три десятка лет держала 20% территории нашей страны под оккупацией.

Впрочем, армянская сторона совершила преступления не только там. Только в период разгорания конфликта в 1988-1989 годах из 22 районов Армянской Республики, из родных очагов были насильно изгнаны, до последнего человека, 250.000. азербайджанцев, нашедших приют в Азербайджане. В эти годы пыткам армянских палачей были подвергнуты 410 азербайджанцев, в том числе 57 женщин и 23 ребенка были зверски убиты, получили увечья, дома и имущество их были разграблены.

Кроме того, вооруженная агрессия Армении против Азербайджана сопровождалась массовыми и грубыми нарушениями прав человека. Более 20 .000 человек были убиты армянскими вооруженными силами, более 50.000. ранены и искалечены, тысячи людей пропали без вести, массовые убийства ни в чем не повинного мирного населения, заложники использовались для принудительного труда. Военнопленные и заложники подвергались пыткам и другому бесчеловечному обращению, ни раненым, ни больным не предоставлялась элементарная медицинская помощь.

Плюс, имел место Геноцид в отношении азербайджанского народа в городе Ходжалы - одно из самых чудовищных преступлений в истории. Было бы справедливо, если бы Дунья Миятович более четко формулировала свои мысли и более точно указывала на то, какие именно преступления совершила армянская сторона в отношении Азербайджана и азербайджанцев. При этом, сам факт того, что до сих пор против Армении не были введены санкции за все совершенные ею преступления - позор для СЕ, ЕС, Европарламента и ПАСЕ.

Это важно подчеркнуть на фоне настоящей антиазербайджанской кампании, что развернута ныне в этих организациях. Позорно, что в ПАСЕ, где выступала Миятович, планируют ограничить полномочия делегации Азербайджана, территории которого почти тридцать лет находились под армянской оккупацией, а не Армении, которая игнорировала призывы прекратить эту оккупацию, имевшие место в резолюциях ПАСЕ, СЕ, а также Генассамблеи и Совбеза ООН.

Кстати, сама Дунья Миятович тоже позволяла себе, мягко говоря, шокирующие не уместностью и нелепостью заявления. К примеру, 20 апреля 2021 года она направила письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором отчего-то решила выразить тогда сожаление по поводу открытия в Баку "Парка военных трофеев". По ее словам, там изображены восковые манекены "мертвых и умирающих армянских солдат".

Это была позиция, донельзя схожая с той, что придерживается официальный Ереван, сделавший все возможное и невозможное для развязывания новой войны. Но госпожа Миятович тогда предпочла не говорить о причинах войны, о ее поджигателях. Она предпочла "не видеть леса за деревьями". Как видим, сейчас она заняла более взвешенную позицию. Это, в частности, выразилось и в том, что Д.Миятович призвала стороны предоставить надежные гарантии прав человека для всех лиц, пострадавших от конфликта.

"Всего несколько дней назад я опубликовала наблюдения после визита в Армению и Азербайджан, включая карабахский регион Азербайджана. Впервые за десятилетия удалось организовать такую правозащитную миссию", - отметила комиссар Совета Европы по правам человека. Азербайджан также выступает за то, чтобы права азербайджанцев, насильственно изгнанных из РА, обсуждались наравне с правами армян, которые хотят вернуться и жить в Карабахском регионе нашей страны.

"Западный Азербайджан - наша историческая земля. Это подтверждают многочисленные исторические документы, исторические карты, наша история.Я уверен, что этот день наступит, и западные азербайджанцы вернутся на родные земли с большим энтузиазмом и воодушевлением" , заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана, которая состоялась в декабре 2022 года. Глава нашего государства говорил о мирном возвращении азербайджанцев на свои исторические земли. Он подчеркивал важность торжества справедливости. Остается надеяться, что ровно о том же говорила и Д.Миятович.