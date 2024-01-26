Ложь, глупость, цинизм герра Швабе: напоминание о позорной истории Германии

Автор: Акпер Гасанов

Представитель по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага, председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Франк Швабе был тем, кто призвал прекратить полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ. Чей он выполнял заказ - рано или поздно станет известно. Но уже сейчас очевидно, что аргументация герра Франка не просто нелепа, лжива и цинична, но и смехотворна.

И это стало ясно после того, как он дал интервью азербайджанской редакции ВВС.

"В настоящее время проблема связана с сотрудничеством между Азербайджаном и Парламентской ассамблеей, и ответственность здесь ложится на азербайджанскую делегацию", - утверждает Швабе.

И это примитивная ложь. Азербайджанская делегация была одной из самых активных и уважаемых в ПАСЕ. Достаточно напомнить хотя бы о том, что глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов занимал пост вице-президента ПАСЕ.

В составе азербайджанской делегации в ПАСЕ есть представители разных политических сил. Одним из них является Эркин Гадирли, который долгие годы состоял в оппозиционной партии РЕАЛ. Гадирли мог бы прочитать Швабе лекцию о том, что такое демократия. Плюс, Гадирли запомнился яркими выступлениями в ПАСЕ, в том числе и в поддержку территориальной целостности Украины, с осуждением полномасштабного вторжения России в эту страну.

Осуждать страну, которая стоит на тех же позициях, что и ПАСЕ, СЕ, весь демократический мир - это нонсенс! Тем более, что речь идет и об осуждении страны, которая самостоятельно, вопреки препятствиям, которые чинили ведущие европейские государства, особенно Франция, восстановила свою территориальную целостность и суверенитет.

Да, Швабе в своем интервью азербайджанской редакции ВВС также заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана, но тут ему, как говорится, уже деваться было некуда. Ведь, отрицать случившееся просто невозможно. Другое дело, что историческая победа Азербайджана была достигнута без помощи ПАСЕ и СЕ. Достаточно напомнить лишь о том, что Армения игнорировала резолюции ПАСЕ, в которых содержалось требование о выводе армянских незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Но Швабе, да и никто иной, не требовал лишения полномочий делегации Армении в ПАСЕ.

Он ни разу не поднял вопрос о том, что Армения до сих пор держит под оккупацией 8 азербайджанских сел. Он ни разу не поднял и вопрос прав 300.000 азербайджанцев, изгнанных из Армении. А ведь это тоже вопрос прав человека. Но, как видим, о них такие, как Швабе, вспоминают ситуативно, когда дана команда "фас". И следуя этой команде, Швабе пытается свалить все с больной головы на здоровую.

Он возмущается тем, что Азербайджан не пригласил наблюдателей ПАСЕ на внеочередные президентские выборы в нашей стране, которые, напомню, впервые в новейшей истории Азербайджана пройдут на всей территории нашего государства, в том числе и на освобожденных от армянской оккупации землях. Почему было решено не приглашать наблюдателей от ПАСЕ? Ответ очевиден - сразу после победы Азербайджана в 44-дневной войне в Ассамблее началась оголтелая антиазербайджанская кампания.

ПАСЕ приняла сразу две антиазербайджанские резолюции, суть которых сводилась к обсуждению нашей страны за то, что она воспользовалась статьей 51 Устава ООН и восстановила свои суверенитет и территориальную целостность. А также за то, что она, первая и единственная из стран, имеющих "замороженные" конфликты, победила сепаратизм на своей земле. Как, после всего этого, можно приглашать тех, кто проявляет такое неуважение к твоей победе, к твоим жертвам, принесенным во имя нее?!

При этом, Азербайджан пригласил в качестве наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Более того, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - руководитель центрального аппарата Таир Будагов 15 января принял руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Оуэна Мерфи и члена основного состава миссии Доминика Хауэля. И это при том, что данная организация регулярно критикует любые выборы в нашей стране.

О чем это говорит? О том, что выборы в нашей стране пройдут демократично, вне зависимо от того, что лепечут на сей счет в ПАСЕ. Но знаете, как на приглашение БДИПЧ ОБСЕ реагирует Швабе?

"Я не рад, что ОБСЕ едет в Азербайджан, потому что у нас есть договоренность, что мы не позволим какой-либо стране использовать нас друг против друга. То есть либо нас позовут вместе, либо никто из нас не поедет в ту страну", - заявил он в интервью.

Все, после этих слов не имеет смысла слушать этого герра. Потому, что он, по сути, признал свою предвзятость, необъективность, а еще и глупость. Вынужден, напоследок, напомнить ему о том, что имело место в новейшей истории его родной Германии. Почти 89 лет назад, 30 января 1933 года, канцлером Германии стал Адольф Гитлер. Произошло это, в том числе и потому, что на Западе, особенно в англосаксонских странах, было распространено мнение, что после Первой мировой войны с Германией обошлись избыточно сурово, надо в чем-то уступить немцам, чтобы успокоить их самолюбие, и все будет хорошо.

Точно также сейчас, такие, как Швабе поддерживают Армению. Они считают, что после поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном, эту страну-оккупанта нужно поддержать, "забыв" обо всех ее преступлениях, в том числе и о бомбежках мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны. К чему все это привело, в случае с гитлеровской Германией? К тому, что на 5 марта 1933 года там были назначены очередные досрочные выборы.

Прямо перед которыми, 27 февраля, случился поджог рейхстага. На следующий день Гитлер, не дожидаясь выводов следствия, публично обвинил в поджоге коммунистов, нанес удар по всем инакомыслящим.

По его требованию Гинденбург без обсуждения в парламенте подписал декреты "О защите народа и государства" и "Против предательства немецкого народа и происков изменников родины", отменившие неприкосновенность личности и собственности, свободу собраний, союзов, слова и печати и тайну переписки.

За несколько дней власти арестовали около 10 тысяч человек. С 28 февраля штурмовики начали проводить задержания и создали незаконные "дикие" тюрьмы, в которых люди подвергались избиениям и пыткам. В итоге, НСДАП получила "победу" на выборах и возможность принимать любые, самые чудовищные законы. А чтобы никто не препятствовал их принятию, в том сам Бундестаге, членом которого ныне является Швабе, находились вооруженные штурмовики и эсэсовцы. Да, все это было в истории той самой Германии, представитель которой ныне пытается читать Азербайджану лекции о демократии. Это - поистине шокирующих масштабов цинизм и глупость!