Что обсудят депутаты?

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 1 февраля, сообщает Day.Az.

Повестка включает в себя следующие вопросы:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о плане законодательной работы на весенней сессии 2024 года.

2. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о создании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

3. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о создании Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

4. Законопроект о присоединении к "Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам от 2015 года".

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильных дорогах" (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности" (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О предупреждении домашнего насилия" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и "Об образовании" (второе чтение).

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